تونس.. تعرف على أبرز قرارات قيس سعيد منذ حل الحكومة والبرلمان

منذ إعلانه إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 تم بمقتضاها حل الحكومة وتعليق البرلمان، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد عدة إجراءات وأصدر عددا من القوانين الاستثنائية التي أدت إلى تغيير المشهد السياسي.

فيما يلي أبرز هذه الإجراءات: