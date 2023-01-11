بريطانيا واليابان توقعان اتفاقية دفاعية في لندن اليوم تسمح للبلدين بنشر قوات على أراضي كل منهما

يوقع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيره الياباني فوميو كيشيدا اتفاقية دفاعية في لندن اليوم الأربعاء تسمح للبلدين بنشر قوات على أراضي كل منهما، وذلك في أحدث تحرك نحو توثيق العلاقات الأمنية.

وسيوقع كيشيدا وسوناك اتفاقية دفاع متبادلة، تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في مايو/أيار الماضي، بعد شهر من تعاون البلدين مع إيطاليا في برنامج جديد للطائرات المقاتلة.

ووصف سوناك في بيان "اتفاق الوصول المتبادل" بالمهم للغاية للبلدين، حيث من شأنه -حسب سوناك- أن يعزز الالتزام تجاه المحيطين الهندي والهادي.

وأضاف "في هذا العالم الذي يتزايد فيه التنافس، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تستمر المجمعات الديمقراطية في الوقوف جنبا إلى جنب بينما نواجه التحديات العالمية غير المسبوقة في عصرنا".

ويزور كيشيدا بريطانيا في إطار جولة بدول مجموعة السبع لأكبر الاقتصادات العالمية وتشمل فرنسا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة، حيث تتولى اليابان حاليا رئاسة المجموعة.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش سوناك وكيشيدا التجارة وانضمام بريطانيا إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادي.

يشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي دشنت بريطانيا واليابان أيضا شراكة رقمية.