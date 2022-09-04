يقيم في مستوطنة بالضفة.. غانتس يرشح رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ترشيح اللواء هرتسي هاليفي ليتولى رئاسة هيئة أركان الجيش خلفا لرئيسها الحالي أفيف كوخافي.

وقال مكتب غانتس -في بيان- إن وزير الدفاع اختار هاليفي بعد التشاور مع رئيس الحكومة يائير لبيد ورئيس الأركان أفيف كوخافي ورؤساء حكومات ووزراء دفاع وقادة أركان سابقين.

وأضاف أن اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا ستناقش في الأيام المقبلة تعيين هاليفي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان قبل إحالة الموضوع للحكومة.

ووفقا لنفس البيان، فإن غانتس توصل إلى أن "هاليفي هو الضابط الأنسب من حيث خبرته العملية الواسعة في مجموعة متنوعة من مسارح العمليات وقدرته القيادية ومواقفه من مختلف القضايا العسكرية".

من جانبه، وصف لبيد الضابط المرشح لرئاسة هيئة الأركان بأنه ضابط مميز يتمتع بثروة من الخبرة والمهارات، وقال في تغريدة على توتير إنه واثق من أن هاليفي سيقود الجيش الإسرائيلي إلى العديد من الإنجازات المهمة.

ولد هرتسي هاليفي في القدس المحتلة عام 1967 لعائلة توصف بالمتدينة، وهو متزوج وأب لـ4 أولاد، ويقيم في مستوطنة "كفار ها أورانيم" غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وتم تجنيده كمظلي عام 1985، قبل أن يتقدم في مناصب قيادية مختلفة وصولا إلى وحدة "ساريت متكال" التي توصف بأنها أفضل وحدة للنخبة في الجيش الإسرائيلي عام 1993.

وفي 2001 تم تعيين هاليفي قائدا للوحدة وبقي في منصبه 3 سنوات، واستمر ترفيعه في الرتب في الجيش حتى تعيينه رئيسا للمخابرات العسكرية العام 2014 ورئيسا للقيادة الجنوبية العام 2018.

حصل على شهادات في الفلسفة وإدارة الأعمال من الجامعة العبرية في القدس المحتلة، ودرجة ماجستير في إدارة الموارد من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن، وفقا للجيش الإسرائيلي.