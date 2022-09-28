الحملة تتواصل ضد مسلمي الهند.. حكومة مودي تحظر منظمة إسلامية وتعتقل عشرات من كوادرها

أعلنت السلطات الهندية اليوم الأربعاء اعتبار الجبهة الشعبية للهند (PFI) والمنظمات التابعة لها "جماعة غير قانونية" بأثر فوري، وحظرتها لمدة 5 سنوات.

يأتي ذلك بعد أن اعتقلت السلطات العشرات من أعضاء المنظمة الإسلامية أمس الثلاثاء وفي وقت سابق من الشهر الجاري، متهمة إياهم بالتورط في أعمال عنف وأنشطة معادية للدولة.

وتنفي الجبهة الاتهامات، كما أدانت الاعتقالات وما تستدعيه من مداهمات ولجأت إلى تنظيم احتجاجات في الشوارع.

وزعم إشعار حكومي اليوم الأربعاء أن المسؤولين في الجبهة يجمعون الأموال في الهند وخارجها في إطار ما سماها "مؤامرة إجرامية" ثم يحولونها من خلال حسابات عديدة لتبدو مشروعة.

وأضاف أن هذه الأموال تستخدم بعد ذلك في تنفيذ "أنشطة مختلفة إجرامية وغير قانونية وإرهابية في البلاد".

وأوقفت الشرطة الهندية الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد أكثر من 200 عضو تابعين للجبهة، وتتهمهم بالتخطيط لأعمال عنف طائفية وأنشطة تخريبية، وفق الشرطة ووسائل الإعلام.





واعتقل أكثر من 80 شخصاً في ولاية كارناتاكا الجنوبية الثلاثاء، كما اعتقلت الشرطة في ولاية أوتار براديش -أكبر ولاية من حيث عدد السكان- 57 شخصا على صلة بالجبهة بسبب ما زعمت "ارتكابهم أعمال عنف وضلوعهم المتزايد في أنشطة معادية للدولة في جميع أنحاء البلاد"، كما أفادت منظمات حقوقية باعتقال نحو 100 شخص آخرين في أنحاء البلاد.

وتقول السلطات الهندية منذ فترة طويلة إن الجبهة التي استهدفتها الثلاثاء، مرتبطة بعلاقات وثيقة مع الحركة الطلابية الإسلامية في الهند، وهي جماعة جهادية محظورة منذ العام 2001.

وتتهم منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان وحكومات أجنبية الحزب القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بممارسة التمييز ضد الأقلية المسلمة في الهند (200 مليون شخص) منذ توليه السلطة في 2014.

وتقوم جماعات هندوسية راديكالية مدعومة من حكومة مودي بحملات وفعاليات متنوعة تستهدف الأقلية المسلمة، وشمل ذلك اعتداءات على مساجد المسلمين وحرق بيوتهم، والقيام بحركة مقاطعة لبضائعهم، ووصل الأمر في كثير من المرات إلى تنفيذ عمليات قتل ضد أفراد المجتمع من المسلمين.