رئيس الأركان الإيراني: نرصد تحركات الصهاينة وسنرد بقوة على أي تهديد

قال قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إن بلاده ترصد تحركات من وصفهم بالصهاينة، وسترد بقوة إذا شعرت بأي تهديد منهم أو ممن يدعمهم.

وفي كلمته خلال مراسم ما يعرف في إيران بـ "أسبوع الدفاع المقدس" اليوم الخميس، تحدث باقري عن تهديدات محتملة من جانب إسرائيل، ونصح دول الخليج بالانتباه إلى "فتن الكيان الصهيوني" الذي أكد أن وجوده "مصدر شر" وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وتحيي إيران في هذا الوقت من كل عام "أسبوع الدفاع المقدس" في ذكرى اندلاع الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988.

وقال قائد الأركان "فترة الدفاع المقدس أثبتت لنا وللعالم أنه إذا أردنا أن نعيش بأمان يجب أن نكون أقوياء".

وأضاف "إذا شعرنا بأي خطر من الوجود الصهيوني في المنطقة سنرد عليه بقوة".

ورأى باقري أن "كافة المناطق التي تنفذ فيها القوات المسلحة (الإيرانية) مهامها تظهر للعالم مدى قوة إيران".

وقال الجنرال الإيراني "إن قسما كبيرا من إنجازاتنا العسكرية لم نعلن عنه ولم يظهر في وسائل الإعلام".

وبشأن تجدد الصراع بين أذربيجان وأرمينيا بإقليم قره باغ، أكد باقري أن بلاده تعارض أي تغيير في الحدود، ونصحهما بحل مشاكلهما بالحوار والطرق السلمية.