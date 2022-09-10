إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إلقاء زجاجات حارقة على برج عسكري بالضفة

أصيب 7 جنود إسرائيليين بحالات اختناق جراء إلقاء شبان فلسطينيين زجاجات حارقة على برج عسكري عند مدخل بلدة "بيت أمر" شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ووفقا لشهود عيان فقد تمكن شبان ملثمون من إلقاء زجاجات حارقة أشعلت النيران عند أسفل البرج، وهرعت سيارات الإسعاف لإخلاء الجنود الذي كانوا نائمين داخل البرج المستهدف.

أما جيش الاحتلال الإسرائيلي فقال إنه اعتقل 3 مواطنين فلسطينيين وصفهم بالمطلوبين في قرية "بير الباشا" وبلدة "قباطيا" جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له، أن قواته استولت على مركبة وقطع سلاح، زاعما تورط المعتقلين الثلاث في عمليات ضد قواته.

وفي سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال أنه يُجري استعدادات لعملية أمنية واسعة شمال الضفة الغربية، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري.

وقال المصدر إن القوات الأمنية في إسرائيل في حالة تأهب قصوى على خلفية تحذيرات مما وصفها بهجمات إرهابية. وأضاف أن الأيام المقبلة بمثابة لحظة اختبار، وإذا لم تتحرك السلطة الفلسطينية لضبط الأمن، فإن الجيش الإسرائيلي سيتدخل.