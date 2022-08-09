انفجارات بقاعدة عسكرية روسية في القرم.. كييف تعلن مقتل مدنيين بقصف قرب محطة زاباروجيا وموسكو تصعّد في دونباس

أكّدت أوكرانيا سقوط ضحايا مدنيين في قصف روسي على مناطق قريبة من محطة زاباروجيا النووية، وصعّدت روسيا هجومها لاستكمال السيطرة على إقليم دونباس شرق البلاد، لكن كييف تؤكد صمود قواتها.

وقال شهود عيان لرويترز إنهم سمعوا دويَّ ما لا يقل عن 12 انفجارا، وشاهدوا دخانا يتصاعد من جهة قاعدة جوية عسكرية روسية في نوفوفيدوريفكا غرب شبه جزيرة القرم اليوم الثلاثاء.

وأعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -في بيان- أنه خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، أوقع قصف روسي 3 قتلى مدنيين و23 مصابا في بلدة نيكوبول الجنوبية.

وقال فالنتين ريزنيشنكو حاكم منطقة دنيبروبتروفسك إن الروس أطلقوا أكثر من 120 صاروخًا على بلدة نيكوبول، حيث توجد محطة الطاقة النووية زاباروجيا، موضحا أن الهجوم تسبب أيضا في أضرار في المباني السكنية والمنشآت الصناعية.

ويستمر التوتر حول محطة زاباروجيا -وهي أكبر محطة من نوعها في أوروبا- بعد أن تبادل الجانبان الاتهامات في مطلع هذا الأسبوع بتعريضها للخطر. وتخضع هذه المحطة -التي يعمل بها أوكرانيون- لسيطرة روسيا منذ مارس/آذار.

وأعلن فلاديمير روغوف ممثل الإدارة الإقليمية في مقاطعة زاباروجيا بدء تطبيق القوانين الروسية في المقاطعة الأوكرانية الجنوبية، مشيرا إلى أنه تم رسم ما وصفه "بمسار إعادة الوحدة مع روسيا".

وقال روغوف -في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية- "أراضي زاباروجيا غادرت أوكرانيا إلى الأبد، ولن تكون هناك عودة إلى الوراء.. لذلك أنصح نظام زيلينسكي بالتعود على هذا الآن، والبدء في إدراك وتحديد حدود منطقة زاباروجيا مع روسيا حصريا".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمّرت مستودعا لتخزين صواريخ هيمارس الأميركية الصنع ومدافع هاوتزر إم 777 بالقرب من مدينة أومان في وسط أوكرانيا، مضيفة أن الضربة دمرت أكثر من 300 صاروخ.

تصعيد في دونباس

ووردت أنباء عن قتال عنيف اليوم الثلاثاء في بلدات على الخطوط الأمامية بالقرب من مدينة دونيتسك شرق البلاد، حيث قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية تشنّ هجمات أثناء محاولتها السيطرة على إقليم دونباس الصناعي.

وقال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك -وهي إحدى منطقتين تشكلان دونباس- للتلفزيون الأوكراني إن "الوضع في المنطقة متوتر، والقصف مستمر على امتداد خط المواجهة… العدو يستخدم أيضا الضربات الجوية بشكل كبير".

وأضاف كيريلينكو "لم يحرز العدو نجاحا. منطقة دونيتسك صامدة".

وأكد الجيش الأوكراني أنه صدَّ هجمات برية باتجاه مدينتي باخموت وأفديفكا، وقضى على وحدات استطلاع روسية، منها وحدات بالقرب من باخموت.

وفي الجانب الروسي، قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إن قواته سيطرت على مصنع لصالح موسكو على أطراف بلدة سوليدار الشرقية، بينما قالت قوات أخرى مدعومة من روسيا إنها بصدد السيطرة على قرية بيسكي الشديدة التحصين.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن مقاتلي مجموعة فاغنر تمترسوا بالقرب من مدينة باخموت.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية إن اندفاع روسيا نحو مدينة باخموت كان أنجح عملياتها في دونباس في الثلاثين يوما الماضية، مضيفة أنها لم تتقدم سوى نحو 10 كيلومترات فقط، وإن القوات الروسية في مناطق أخرى لم تتقدم سوى 3 كيلومترات خلال الفترة نفسها.