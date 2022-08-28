قوات الاحتلال تقتحم جنين وتشتبك مع مقاومين فلسطينيين

أصيب 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، خلال عملية اقتحام منطقة واد برقين قرب مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن إحدى الحالات وصفت بالخطيرة، حيث أصيب فتى فلسطيني برصاصة في الصدر خلال مواجهات وقعت مع جيش الاحتلال في المدينة.

وأفاد شهود عيان بأن اشتباكات مسلحة دارت في جنين بين مقاومين فلسطينيين ووحدات خاصة لجيش الاحتلال، خلال عملية تسلل نفذتها بمركبات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية.

وتواترت مؤخرا الاقتحامات الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها، في إطار عمليات تستهدف اغتيال أو اعتقال مقاومين فلسطينيين.