إعلام إيراني: مقتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية اليوم الثلاثاء أن قياديا في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني قُتل في سوريا، حيث كان في "مهمة استشارية".

وقالت وسائل إعلام إيرانية أخرى إن المستشار العسكري أبو الفضل عليجاني قتل فجر أمس الاثنين في سوريا، وسينقل جثمانه إلى إيران لتشييعه خلال الأيام المقبلة، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل عن ظروف مقتله.

وأضافت أن عليجاني من سكان محافظة أصفهان ويعمل مهندسا للعمليات القتالية في جامعة أمير المؤمنين للعلوم والفنون القتالية التابعة للحرس الثوري.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل قياديين اثنين من الحرس الثوري جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق في العاصمة السورية دمشق.

وأشارت إلى أن القتيلين هما العقيدان مرضى سيد نجاد، وإحسان كربلائيبور.

ومن وقت لآخر، تشن إسرائيل هجمات جوية على مواقع للنظام وأخرى تابعة للقوات الإيرانية في محافظات سورية مختلفة.

ووفقا لدراسة نشرها مركز "جسور للدراسات" في يناير/كانون الثاني 2021، فإن إيران -التي تقاتل إلى جانب قوات نظام الرئيس بشار الأسد- تمتلك 131 موقعا بين قاعدة ونقطة عسكرية في 10 محافظات، 38 منها في درعا و27 في دمشق وريفها و15 في حلب و13 في دير الزور و12 في حمص و6 في حماة و6 في اللاذقية و5 في السويداء و5 في القنيطرة و4 في إدلب.