أكثر من 100 قتيل وتضرر مئات المنازل جراء الأمطار الغزيرة في اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، إلى 106 أشخاص.

وقالت اللجنة العليا لحصر ومعالجة أضرار السيول التابعة للجماعة، في بيان لها، إن الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها صنعاء والمحافظات أدت إلى وفاة 106 أشخاص غرقاً، وتضرر 2842 منزلاً، منها 165 تهدمت بشكل كلي غالبيتها في صنعاء القديمة.

وأشارت إلى أن بقية المنازل تضررت بشكل جزئي، علاوة على الأضرار المادية التي طالت منشآت عامة، وخاصة سدود وحواجز مائية وأراض زراعية وانقطاع لطرقات رئيسية وثانوية وغيرها.

وكانت منظمة الأمم المتحدة اليونسكو، قد عبرت أول أمس الثلاثاء عن قلقها بشأن تأثير الأمطار الموسمية والفيضانات الأخيرة على سبل عيش المجتمعات المحلية في اليمن، فضلاً عن فقدان الممتلكات التاريخية "التي لا تقدر بثمن"، على حد وصفها، بما في ذلك مدن صنعاء القديمة، وزبيد التاريخية، وشبام القديمة.

ويشهد اليمن منذ أسابيع أمطارا غزيرة في عدة محافظات خلفت ضحايا وخسائر مادية كبيرة، في ظل ضعف البنية التحتية في البلاد التي تعاني جراء الحرب منذ نحو 8 سنوات.