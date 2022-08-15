بطائرات مسيرة.. هجوم يستهدف قاعدة أميركية عند الحدود السورية العراقية

أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن اليوم الاثنين إحباط هجوم بطائرات مسيرة استهدف "قاعدة التنف" العسكرية عند الحدود السورية العراقية.

وقال الجيش الأميركي إنه تم إسقاط إحدى المسيرات المهاجمة واعتراض أخرى، من دون وقوع خسائر.

وقال المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية للجزيرة إنه تم اتخاذ إجراءات أفشلت هجوما بـ3 مسيّرات على قاعدة التنف.

وأضاف المتحدث أن الهجوم لم يسفر عن إصابات بين القوات الأميركية.

ووفق المتحدث نفسه، فإن الهجوم لن يمنع التحالف الدولي من هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يوجه التحالف اتهامات لأي جهة.

وتعرضت قاعدة التنف الأميركية في السابق لهجمات متكررة بصواريخ أو طائرات مسيرة، وتتهم عادة واشنطن فصائل موالية لإيران بالوقوف خلف تلك الهجمات.

وتقع القاعدة الأميركية في منطقة إستراتيجية قرب معبر التنف الحدودي السوري مع العراق والأردن.

وأقيم الموقع عندما سيطر مقاتلو تنظيم الدولة على شرقي سوريا عند الحدود مع العراق.

والتنف هو الموقع الوحيد في سوريا الذي فيه وجود أميركي كبير خارج الشمال الذي يسيطر عليه الأكراد.