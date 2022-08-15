شاهد| قاعدة التنف الأميركية في سوريا.. كم مرة ومتى تعرضت لهجمات خارجية؟

كما تقع القاعدة على واحد من الطرق السريعة الرئيسية بين بغداد ودمشق؛ وهو الطريق المسؤول -وفق ما تقوله واشنطن- عن نقل إمدادات الأسلحة من إيران إلى سوريا ومقاتلي حزب الله اللبناني.

وقد تأسست القاعدة الأميركية في 2016 وتضم ما بين 100 إلى 200 من العسكريين الأميركيين، ومن دول أخرى ضمن التحالف الدولي، إلى جانب مقاتلين تابعين لفصيل "جيش مغاوير الثورة" التابع للمعارضة السورية.

تحيط بالقاعدة منطقة عازلة بعمق 55 كيلومترا تشكلت في إطار تفاهم أميركي روسي عام 2016، وهي الموقع الوحيد الذي فيه وجود عسكري أميركي في سوريا خارج مناطق الشمال التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد المدعومون من واشنطن.

ووفق تقرير لوزارة الدفاع الأميركية فإن قاعدة التنف تُستخدم لمواصلة العمليات ضد تنظيم الدولة، وإعاقة أنشطة من يوصفون بوكلاء إيران في سوريا.

ومن حين لآخر تتوارد أنباء عن تعرض قاعدة التنف العسكرية الأميركية لقصف وهجمات من أطراف الصراع في سوريا، روسيا وإيران والنظام السوري وتنظيم الدولة.

ففي 20 من أكتوبر/تشرين الأول 2021 تعرضت قاعدة "التنف" لهجمات بطائرات دون طيار لم تؤد إلى سقوط ضحايا أميركيين، ولم تعلن أي جهة –حتى الآن- مسؤوليتها عن الحادث، لكن تقارير أميركية اتهمت مليشيات مسلحة موالية لإيران بتنفيذ الهجوم.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 استهدف هجوم بطائرات مسيّرة مفخّخة قاعدة التنف العسكرية. واتهم مسؤولون من المخابرات الإسرائيلية والأميركية إيران بالمسؤولية عنه.

وفي 15 يونيو/حزيران الماضي كشفت وول ستريت جورنال أن مقاتلات سوخوي روسية قصفت موقعا بقاعدة التنف.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلاتها أجهزت على مجموعة من المسلحين الذين تدرّبوا على يد قوات أميركية في قاعدة التنف.