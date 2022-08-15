جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بنيران صديقة قرب طولكرم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الجندي الذي أصيب بنيران أحد زملائه بالخطأ بالقرب من طولكرم في الضفة الغربية، بعد أن تراجع عن روايته بشأن إطلاق مسلحين فلسطينيين النار على قوة عسكرية تابعة له.

وفي وقت سابق، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن جنديا إسرائيليا كان في نقطة حراسة وخرج منها وعندما كان عائدا أطلق عليه زميله النار بالخطأ بالقرب من طولكرم وتم نقله إلى أحد المستشفيات، قبل أن يعلن جيش الاحتلال عن مقتله.

يأتي ذلك بعد إعلان الناطق باسم جيش الاحتلال أن تحقيقا أوليا يؤكد أن عملية إطلاق النار عند منطقة الشويكة شمال طولكرم ليست هجوما نفذه عدد من المسلحين الفلسطينيين.