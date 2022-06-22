جدري القرود.. بريطانيا توصي بتطعيم المثليين لاحتواء التفشي

أوصت الوكالة البريطانية للصحة العامة بإعطاء لقاحات لبعض الرجال المثليين الذين يعدّون أكثر عرضة للإصابة بمرض جدري القرود، بهدف احتواء العدوى.

وقالت الوكالة إنه "رغم أن أي شخص قد يصاب بجدري القرود، فإن البيانات الحالية تظهر مستويات أعلى لانتقال العدوى بين المثليين ومزدوجي الميول الجنسية" حسب وصفها.

ومن مطلع العام إلى منتصف يونيو/حزيران الجاري، جرى رصد هذا الفيروس -الذي ينتشر عادة في وسط أفريقيا وغربها وفي أوروبا وأستراليا والشرق الأوسط وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية، وتم تسجيل أكثر من 2100 إصابة إجمالا في هذه الفترة.

وسجلت المملكة المتحدة وحدها 793 إصابة حتى 16 يونيو/حزيران.

وجرى الإبلاغ عن معظم الإصابات المسجلة حتى الآن من قبل هيئات معنية بالصحة الجنسية، ويرتبط الجزء الأكبر منها برجال يقيمون علاقات جنسية مع رجال، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن العديد من الحالات لا تتطابق مع الصورة السريرية التقليدية لجدري القرود، إذ جرى الحديث عن ظهور بثور قبل الأعراض مثل الحمى وتقرحات في مختلف مراحل التطور، وهي حالات غير عادية.