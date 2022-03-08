لأغراض استطلاعية.. إيران تعلن إطلاق ثاني قمر صناعي عسكري

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق قمر صناعي ثانٍ لأغراض عسكرية، مؤكدا أن القمر الجديد هو "قمر استطلاع"، في خطوة ترتبط ببرنامج طهران الفضائي.

وقالت وكالة أنباء إرنا الرسمية إن الحرس الثوري أطلق قمرا صناعيا عسكريا يحمل اسم "نور 2" إلى الفضاء بواسطة حامل الأقمار قاصد، واستقر في مداره حول الأرض على مسافة 500 كيلومتر بنجاح.

وأوضحت أن القمر الصناعي أطلق إلى الفضاء عبر الصاروخ الناقل للأقمار الصناعية "قاصد" من قبل القوة الجو- فضائية للحرس الثوري، ووضع بنجاح في المدار على ارتفاع 500 كيلومتر.

ولم يحدد الحرس الثوري -وفق بيان نشره موقعه الإلكتروني الرسمي "سباه نيوز"- تاريخ عملية الإطلاق، إلا أنه أشار إلى أنها تمت من "صحراء شاهرود" في محافظة سمنان الواقعة على نحو 300 كيلومتر إلى الشرق من طهران.

وأشاد قائد الحرس اللواء حسين سلامي بوضع القمر الجديد، معتبرا ذلك "تقدما كبيرا"، وذلك في تصريحات على هامش الإطلاق، معتبرا أن الحضور في الفضاء هو أحد معايير الدول المتطورة في العالم.

بدوره، أكد وزير الاتصالات عيسى زارع بور "التقاط الإشارات الأولى من نور 2 بنجاح من قبل المحطات الأرضية"، موضحا أن القمر "سيدور حول الأرض مرة كل 90 دقيقة، ومهمته تمتد 3 أعوام على الأقل".

ومع إطلاق نور 2 تمتلك إيران الآن قمرين صناعيين عسكريين في مدار قريب من الأرض.

وكان الحرس الثوري أطلق القمر الصناعي الأول نور 1 إلى الفضاء في 23 أبريل/نيسان 2020، بواسطة صاروخ قاصد ثنائي الوقود (صلب وسائل) من الهضبة الوسطى، وسط إيران، وحل في مدار حول الأرض على بُعد 425 كيلومترا.

ويأتي إطلاق إيران قمرها الصناعي الثاني في وقت تقترب فيه من إحياء اتفاقها النووي مع القوى الكبرى.