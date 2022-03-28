وزراء خارجية 4 دول عربية في إسرائيل لعقد اجتماع برئاسة وزير الخارجية الأميركي بلينكن

وصل إلى إسرائيل وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين، للمشاركة في اجتماع يعقد ببلدة سديه بوكير في النقب برئاسة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وبدعوة من وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن الاجتماع يهدف إلى تشكيل تحالف مشترك في المنطقة لمواجهة إيران، ومناقشة مخاوف إسرائيل والدول المشاركة من إمكانية توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع طهران، فضلا عن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن الوزير يائير لبيد أطلع نظراءه العرب -الذين سيشاركون في اجتماع النقب الوزاري- على هجوم الخضيرة.

وأضافت أن الوزراء عبروا عن إدانتهم الهجوم، فيما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن اجتماع النقب سيعقد في موعده المقرر اليوم الاثنين.

والتقى بلينكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، وأكد عباس أن الأولوية يجب أن تكون لحل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي وحل جميع قضايا الوضع الدائم -بمن فيها اللاجئون والقدس- وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وشدد عباس خلال اجتماعه مع بلينكن على أهمية تطبيق إدارة بايدن التزامها بحل الدولتين ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين، والحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى، وإلغاء القوانين التي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية.