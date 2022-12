روسيا تقدم موعدا "غير مبشر" لنهاية قريبة للحرب وتحذر من "خطر" يحيق بالقرم

قدمت الخارجية الروسية اليوم الخميس موعدا "غير مبشر" لنهاية قريبة للحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا، في وقت حذرت فيه موسكو من "خطر" يحيق بشبه جزيرة القرم.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الولايات المتحدة الأميركية تخطط لتأجيج الصراع في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025.

وأضافت زاخاروفا -في إفادة صحفية اليوم- أن واشنطن "تخطط لتصعيد الأعمال العسكرية في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025، ومن الممكن استنتاج ذلك من الوثائق التي لا تخفيها واشنطن عن أحد"، وفق قولها.

بدوره أقر الكرملين اليوم بوجود "خطر" من وقوع هجمات أوكرانية على مواقعه في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014 واستهدفتها في الأسابيع الأخيرة عدة ضربات بطائرات مسيرة.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "هناك مخاطر لأن الجانب الأوكراني يواصل اتباع خطته في شن هجمات إرهابية".

وأعلنت روسيا في وقت سابق اليوم الخميس أنها أسقطت مسيرة فوق البحر الأسود قرب سيفاستوبول (كبرى مدن شبه جزيرة القرم، وتضم قاعدة بحرية روسية رئيسية).

وتعرضت شبه جزيرة القرم خلال أشهر الحرب المستمرة لعدة هجمات، كان أبرزها استهداف جسر القرم الواصل بين شبه الجزيرة والبر الروسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن خطر الحرب النووية آخذ في التصاعد، رغم تأكيده أن الإستراتيجية النووية الروسية تعمل على مبدأ الرد والدفاع.

وفي اجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان في روسيا أمس الأربعاء، قال بوتين إن بلاده تنظر إلى أسلحة الدمار الشامل بوصفها أسلحة دفاعية مخصصة فقط لحماية روسيا وحلفائها.

وقال إن إستراتيجية الجيش الروسي تنص على استخدام أسلحة الدمار الشامل ردا على هجوم، "وهذا يعني أنه إذا تم توجيه ضربة ضدنا، سنرد عليها بضربة"، مضيفا أن روسيا تنظر إلى الأسلحة النووية بوصفها "رادعا طبيعيا".

ونقلت وكالة "تاس" الرسمية للأنباء عن بوتين قوله "نحن عاقلون وندرك ما الذي تعنيه الأسلحة النووية".

وفي أعقاب الحرب على أوكرانيا، أمر بوتين بوضع الأسلحة النووية في حالة تأهب، وهي خطوة عُدّت رسالة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لعدم التدخل في الحرب.

