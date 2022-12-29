وصفت التقارير المتداولة "بالزائفة".. البعثة الأممية بليبيا تنفي رغبتها في تشكيل حكومة جديدة

نفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم الخميس صحة تقارير عن رغبة المبعوث الأممي الخاص عبد الله باتيلي بتشكيل حكومة جديدة، ودعت جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن أي أعمال قد تُهدد "الاستقرار الهش" في البلاد.

وأمس الأربعاء، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أحاديث عن رغبة رئيس البعثة الأممية باتيلي في تشكيل حكومة جديدة لحسم الصراع الراهن في ليبيا.

وقالت البعثة -في بيان عبر صفحتها في فيسبوك- إنها على علم "بالتقارير الزائفة التي تروج على الإنترنت، وتزعم أن الممثل الخاص للأمين العام يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة".

وأضاف البيان أن هذا النوع من الأخبار الكاذبة يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية وإحداث خلط بشأن دور البعثة الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل، وإنما يقضي "بتشجيع ودعم حل ليبي-ليبي"، وفق البعثة.

كذلك دعت البعثة "جميع الأطراف إلى الامتناع عن أية أعمال قد تُهدد الاستقرار الهش في ليبيا، بما في ذلك نشر معلومات مضللة أو مختلقة".

أما باتيلي فشدد -حسب البيان- على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون "نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف الليبية"، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.

وحث كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023.

ولم تشهد ليبيا سوى القليل من السلام منذ عام 2011 الذي شهد الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي في مسقط رأسه بمدينة سرت.

ويأمل الليبيون أن يقود إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة وصراعات سياسية يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.