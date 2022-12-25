الاحتلال يغرق مناطق في قطاع غزة بالمياه

قالت مصادر محلية وناشطون إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتحت الليلة الماضية ممرات مياه الأمطار، مما تسبب في غرق عشرات المنازل وأراض زراعية شرقي قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة من جانب الاحتلال بينما يتعرض قطاع غزة لمنخفض جوي جديد حمل معه أمطارا غزيرة.

ونقلت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية عن مصدر محلي أن مياه الأمطار التي تدفقت بعد فتح الممرات الواقعة خلف السياج الحدودي غمرت منازل في أحياء بمدينة غزة ومدينة دير البلح ومنطقة الزوايدة والبريج والنصيرات وسط القطاع ومناطق شرق خان يونس.

وأضاف المصدر أن العديد من المزارعين تكبدوا خسائر مادية كبيرة جراء غرق مئات الدونمات بالمياه.

وقالت منظمات حقوقية ومدنية فلسطينية إن المئات من سكان قطاع غزة أطلقوا نداء استغاثة وحذروا من وقوع كارثة إنسانية وبيئية جراء غرق عشرات المنازل والأراضي الزراعية بعد تدفق مياه السدود والأودية التي فتحتها القوات الإسرائيلية.

ونشر ناشطون بمواقع التواصل مقاطع مصورة لتدفق كميات كبيرة من المياه داخل قطاع غزة.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعرضت غزة لمنخفض جوي آخر رافقته أمطار غزيرة، حيث غمرت مياه السيول شوارع ومنازل.