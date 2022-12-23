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اتفاق بين صالح والمشري.. مجلس النواب الليبي يتخلى عن قانون إنشاء محكمة دستورية في بنغازي

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري (يمين) ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح (غيتي)
23/12/2022

تخلى مجلس النواب الليبي عن قانون يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي بدلا عن الدائرة الدستورية في طرابلس، وهو مشروع تسبب في تعليق مفاوضات حل الأزمة بين مجلسي النواب والدولة.

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في بيان مشترك مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الجمعة، "اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية".

وأوضح البيان أن ذلك يأتي "تعاطيا مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية… وتقديرا منا للظروف الحالية التي يمر بها الوطن ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية".

وأضاف "يأتي هذا البيان طمأنة لكل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه".

وكان المجلس الأعلى للدولة قد أعلن في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري تعليق تواصله ومفاوضاته مع مجلس النواب لمعارضته إقرار الأخير قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي بدلا من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس في السادس من الشهر ذاته.

ويجري مجلسا النواب والدولة منذ أشهر مفاوضات عبر لجنة المسار الدستوري المشتركة بينهما والمشكلة وفق مبادرة أممية للتوافق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات لحل الأزمة في البلاد.

وتعيش ليبيا صراعا بين حكومة عيّنها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

المصدر : وكالة الأناضول