البنتاغون يعلن اعتقال قائد بارز بتنظيم الدولة بعد تنفيذ 3 غارات في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم الثلاثاء تنفيذ 3 غارات بطائرات مروحية شرق سوريا على مدار الساعات 48 الماضية واعتقال 6 أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضحت القيادة في بيان أن أحد المعتقلين عضو بارز في التنظيم في سوريا عرّفت عنه باسم "الزبيدي" وقالت إنه "متورط في التخطيط لهجمات التنظيم في سوريا وتسهيل" شنّها.

وأكد الجيش الأميركي أن التقييم الأولي أفاد عن "عدم مقتل أو إصابة مدنيين بجروح".

وينتشر المئات من العسكريين الأميركيين ضمن تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم ويواصل القتال مع حلفائه من قوات سوريا الديمقراطية.

وتشن القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بين الحين والآخر عمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة.

ومنذ العام 2014، يشن التحالف الدولي في العراق وسوريا حملة ضد تنظيم الدولة تُوجت في مارس/ آذار 2019 بإعلان قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا وعلى رأسها المقاتلون الأكراد، القضاء على التنظيم بعد انتهاء آخر المعارك ضده في قرية الباغوز الحدودية مع العراق.

وبعد القضاء على التنظيم في سوريا لجأ مقاتلوه بشكل رئيسي إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور عند الحدود مع العراق، كما يتوارى كثيرون في قرى ومناطق مختلفة.

وأعلنت القوات الأميركية نجاحها في عمليات عدة، قتلت فيها عددا من قادة تنظيم الدولة وعلى رأسهم أبو بكر البغدادي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.