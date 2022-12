بدعوى تهديد النظام العلماني في الهند.. حملات هندوسية لتجريم علامة "الحلال"

شنّت مجموعات هندوسية في الهند حملات مكثّفة مؤخرًا، لمنع وضع علامة "الحلال" على المنتجات الغذائية، بزعم تهديد تلك العلامة لأمن وسلامة الشعب واقتصاد الهند ونظامها العلماني.

ونظّم مسؤولون من منظمة "جاناجاغروتي ساميتي" الهندوسية زيارات عدة لسياسيين بحكومة ولاية كارنتاكا الهندية، وقدّموا لهم مذكرات تطالبهم بدعم مشروع قانون من تقديم النائب الهندوسي إن رافيكومار، يفرض حظرًا على المصادقة على الأطعمة الحلال في الولاية.

The Hindu Jana jagruti Samiti in Karnataka has demanded the implementation of the "Halal Certificate Prohibition Act", a bill that will be inducted in the next Karnataka Winter Session.

HJS handed over a memorandum to BJP national secretary CT Ravi seeking a ban on it. pic.twitter.com/kmujuFFtHS

