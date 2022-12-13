"رُمينا للذئاب".. هاري وميغان يفتحان النار على الأسرة المالكة في بريطانيا ويتهمانها "بالكذب"

في إعلان ترويجي للحلقات الثلاث الأخيرة من مسلسل "نتفليكس" (Netflix) الوثائقي عنهما، قال الأمير هاري وزوجته ميغان إنهما "رُميا للذئاب"، متهمين الأسرة المالكة البريطانية بـ"الكذب من أجل حماية" ولي العهد الأمير وليام.

وكان الزوجان ركزا في الحلقات الثلاث الأولى من مسلسل "هاري آند ميغان" على مضايقات الصحف الشعبية البريطانية لهما، وعلى الطريقة التي تعامل بها القصر مع موضوع العنصرية.

لكن الحلقات الثلاث الأخيرة التي ستكون متاحة على "نتفليكس" اعتبارا من الخميس تمثل -وفق مراقبين- خطرا أكبر على الأسرة، لتناولها قصة انتقال هاري وميغان إلى كاليفورنيا في العام 2020.

وقالت ميغان ميركل في إعلان ترويجي لهذه الحلقات "لم أُرمَ فقط للذئاب، بل استُخدمت لإطعام الذئاب".

من جهته، قال الأمير هاري "يجدون أنه من الطبيعي أن يكذبوا لحماية أخي (وليام)، لكنهم لم يكونوا مستعدين لقول الحقيقة لحمايتنا (ميغان وأنا)".

وخلت الحلقات الثلاث الأولى التي أتاحتها المنصة لمشاهديها منذ الخميس الماضي من فضائح مفاجئة كما كان يخشى البعض، إذ ركزت على بداية قصة الحب بين دوق ودوقة ساسكس حتى زواجهما في العام 2018.

وكانت شبكة نتفليكس قد أطلقت الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل الوثائقي القصير الذي أنتجه الأمير وزوجته الخميس، والذي يأتي العمل فيه في إطار معركة طويلة بدأت مع أولى خطوات الممثلة الأميركية الملونة ميغان ميركل داخل القصر الملكي في لندن، ولم تنته بقرار الزوجين الاستقالة من واجباتهما الملكية والابتعاد عن العائلة.

وأسقطت الحلقات صورة الأميرة الراحلة ديانا والدة الأمير هاري على الزوجة ميغان ميركل، وحاول العمل أن يجعل من العلاقة الزوجية بين الأمير وزوجته رمزا للوقوف ضد العنصرية، وربط البطلين بالعمل الخيري، خاصة في أفريقيا.

ورصدت الحلقات أيضا الهجوم الشرس من الصحافة الصفراء على ميغان، ومعاناتها مع تقاليد القصر، وقصة الحب التي نشأت بين الزوجين، وكيف حرصا على سريتها حتى تمت الخطبة، واستعرضت الحلقة الثالثة الخيانة التي تعرضت لها ميغان من قبل أبيها.