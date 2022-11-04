استنفار في شبه الجزيرة الكورية.. الشمالية تواصل إطلاق الصواريخ والطلعات الجوية والجنوبية تنشر طائرات شبح

قال جيش كوريا الجنوبية إنه سارع إلى إرسال طائرات مقاتلة بعد أن رصد نحو 180 طائرة حربية كورية شمالية تحلق شمال الحدود العسكرية على مدى 4 ساعات.

وأضاف الجيش في بيان أن الطائرات الكورية الشمالية حلقت شمال ما يسمى خط التدبير التكتيكي الذي تم رسمه لمسافة تصل إلى 20 كيلومترا شمال خط الترسيم العسكري.

وأرسلت سول 80 طائرة -بما فيها مقاتلات الشبح "إف-35 إيه" (F-35A)- ردا على ذلك.

ونفذت كوريا الشمالية سلسلة عمليات إطلاق صواريخ قياسية هذا الأسبوع شملت اختبارا فاشلا لصاروخ باليستي أمس الخميس، وفق السلطات في كوريا الجنوبية.

وأشار الجيش إلى أن نحو 240 طائرة تشارك في مناورات "العاصفة اليقظة" الجوية مع الولايات المتحدة ما زالت تواصل المشاركة في هذه المناورات.

مناورات مشتركة

ومددت سول وواشنطن أمس الخميس أكبر مناورات عسكرية مشتركة على الإطلاق حتى يوم غد السبت ردا على عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.

وبعد وقت قصير من إعلان كوريا الجنوبية قرار تمديد المناورات المشتركة أطلقت بيونغ يانغ 3 صواريخ باليستية أخرى قصيرة المدى، واصفة الخطوة بأنها "خطيرة جدا و(تمثل) الخيار الخاطئ".

وبعد ساعات، أطلق الشطر الشمالي 80 قذيفة مدفعية سقطت في "المنطقة العازلة" البحرية، بحسب ما ذكر جيش سول.

مواقف دولية

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أن واشنطن ترغب في أن تستخدم الصين وروسيا نفوذهما لوقف التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية.

وأضاف أن المسؤولين الأميركيين ليس لديهم توقيت واضح بشأن التجربة الصاروخية المقبلة لبيونغ يانغ.

كما كشف المسؤول لرويترز أن الولايات المتحدة سعت للتواصل مع كوريا الشمالية عبر قنوات خاصة ومن خلال أطراف ثالثة.

كما أن واشنطن ترفض تعامل المجتمع الدولي مع كوريا الشمالية باعتبارها قوة نووية.

قمة ثلاثية

في الأثناء، أفادت وكالة رويترز نقلا عن وكالة كيودو اليابانية بأن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بصدد استكمال الترتيبات لعقد لقاء قمة بين قادة البلدان الثلاثة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن المحادثات ستُجرى على هامش مؤتمر دولي من المقرر عقده في جنوب شرق آسيا.

وحسب دبلوماسيين، فإن واشنطن طلبت من مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة الاجتماع علنا لمناقشة قضية كوريا الشمالية اليوم الجمعة، وذلك بعد سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ نفذها هذا البلد، بما في ذلك ما قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إنه صاروخ باليستي عابر للقارات.

وكثيرا ما يمنع مجلس الأمن كوريا الشمالية من إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية، مشددا العقوبات عليها على مر السنين في محاولة لقطع التمويل عن تلك البرامج.