"الملهم القطري".. احتفاء واسع بغانم المفتاح السفير الرسمي للمونديال

حظيت تلاوة الشاب القطري غانم المفتاح آيات من القرآن الكريم في حفل افتتاح كأس العالم فيفا 2022 في قطر بتفاعل واسع عبر منصات التواصل، وأشاد روادها بالشاب المُلقّب "بالملهم"، والسفير الرسمي للمونديال، وذلك وسط إشادة وانبهار بالافتتاح التاريخي لكأس العالم.

وتصدر وسم #غانم_المفتاح منصات التواصل، وسط احتفاء واسع من النشطاء والمدونين، الذين وصفوا افتتاح المونديال في قطر "بالمبهر".

وظهر المفتاح في حفل افتتاح المونديال إلى جانب الممثل الأميركي مورغان فريمان، وتلا الآية القرآنية الكريمة (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير).

وعلى صفحته على موقع تويتر قال المفتاح "اليوم معنى أن يتحدث الحالمون بلغة تحقيق الأحلام.. بالنسبة لكل قطري ولنا جميعا أحلامنا يمكن لها أن تحدث بالعزيمة".

.. اليوم معنى أن يتحدث الحالمون بلغة تحقيق الاحلام .. بالنسبة لكل قطري ولنا جميعاً احلامنا يمكن لها ان تحدث بالعزيمة#غانم_المفتاح #FIFAWorldCup — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) November 20, 2022

ونشر المفتاح صورة له مع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وقال معلقا: "تحقق بفضل من الله حلم سيدي سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ربي يحفظه ويطول بعمره".

تحقق بفضل من الله حلم سيدي سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ربي يحفظه ويطول بعمره#غانم_المفتاح #ghanimalmuftah pic.twitter.com/PCXWWErtnX — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) November 20, 2022

كما نشر "الملهم القطري" مقطع فيديو يجمعه بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقال "من يستحق الثناء والشكر بعد الله لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي أكمل تحقيق حلم سمو الأمير الوالد في جمع العالم تحت خيمة قطرية عربية وارفة.. والشكر تتواصل مفرداته للممثل الشخصي لسمو الأمير صاحب السمو الشيخ جاسم (بن حمد آل ثاني) مهندس الفكرة".

وأثنى أمير دولة قطر على مشاركة المفتاح في افتتاح كأس العالم، قائلا "كانت روعة الصراحة"، مؤكداً انه كان نجماً في المونديال.

من يستحق الثناء والشكر بعد الله لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي أكمل تحقيق حلم سمو الامير الوالد في جمع العالم تحت خيمة قطرية عربية وارفة .. والشكر تتواصل مفرداته للممثل الشخصي لسمو الامير صاحب السمو الشيخ جاسم مهندس الفكرة… pic.twitter.com/ygtsfmaZbn — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) November 20, 2022

تفاعل وإشادة

وحظيت منشورات المفتاح بمشاركة وتفاعل واسعين، حيث كتب أحد المعلقين "أن قطر لم تحقق أحلام القطريين فقط بل أحلام العرب جميعا". وتابع "فرحت بطلتك الجميلة التي جسدت معاني الحب والتفاؤل والإرادة: أحبك في الله يا غانم".

من جهته قال تعليق آخر: تستحق كل الاحترام والتقدير أنت بطل، من جهته، قال معلق آخر: شكرا لك.. أسعدتنا.. أبهرتنا.. وعشنا معك ما لم يكن على البال.

تستحق كل ألاحترام والتقدير أنت بطل 🌷🙏👌 pic.twitter.com/8SYDhf8mcl — 🇮🇶𝒎𝒂𝒔𝒐𝒐𝒅 𝒂𝒍𝒌𝒉𝒂𝒇𝒂𝒋𝒊 𖠘 (@MasoodAlkhafaji) November 20, 2022

وأضاف "شكرا لمن اعتنى وأتاح لغانم أن يكون جزءا من هذا العالم".

وحسب أحد المعلقين فإن غانم المفتاح مثّل الشمولية والتنوع بأحسن صورة، وأضاف "دمت ملهما للكثير منا في الأمل والإبداع والإيجابية".

ليس فقط القطريين غانم بل كل العالم! لقد مثلت الشمولية و التنوع بأحسن صورة 🙏 دمت ملهماً للكثير مناً في الأمل و الابداع و الايجابية 🙏 — Dr. Sultan Alfawaz, P.P. OTD, MA, BSc (Hons),OTR/L (@DrSultanAlfawaz) November 20, 2022

وحظيت اللقطات التي جمعت الملهم القطري بالفنان الأميركي مورغان فريمان بالكثير من الإعجاب والمشاركة.

لقطة معبرة و جميلة من افتتاح مونديال 2022 بين المعجزة غانم المفتاح و المبدع مورغان فريمان. 🇶🇦🇶🇦🇶🇦 pic.twitter.com/IQQw2BH8O1 — سعاد فهد المعجل (@suadalmojel) November 20, 2022

من جهتها، وصفت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو -عبر حسابها على تويتر- هذه اللقطة "باللحظة الساحرة".

وشارك الشاعر اليمني محمد القعود مقطع فيديو لافتتاح مونديال قطر وتلاوة الآيات القرآنية فيه، وعلّق عليه "لأول مرة في التاريخ يتم افتتاح المونديال بآيات من القرآن الكريم، افتتاح استثنائي يا قطر".

رسالة عظيمة

وعلّق الكاتب العراقي كرار عامر -عبر حسابه على تويتر- قائلا "غانم المفتاح أرسل رسالة عظيمة للعالم وصفعة كبيرة للمنبطحين العرب الذين انتقدوا مسألة قراءة القرآن".

وقال الصحفي الجزائري قادة بن عمار ردا على بعض من انتقدوا بعض فقرات حفل الافتتاح؛ "القطري غانم المفتاح ليس معاقا، ومن قال متعجبا: كيف ولماذا يمثلون "الشرق" بهذا الشكل مخطئون! إنه لا يعبر عن (إعاقة) بقدر ما يعبر عن التحدي، مورغان فريمان "عجوز" فهل الغرب كذلك؟ ثم توقفوا عن استعمال صفة (معوق) رجاء.. إنهم من ذوي التحديات؛ إنهم أصحاب الهمم!"

القطري غانم المفتاح ليس معاقا!

ومن قال متعجبا:كيف ولماذا يمثلون "الشرق" بهذا الشكل مخطئون!انه لا يعبر عن (إعاقة) بقدر ما يعبر عن التحدي!

مورغن فريمان "عجوز "فهل الغرب كذلك!

ثم توقفوا عن استعمال صفة (معوق) رجاء…انهم من ذوي التحديات؛

انهم أصحاب الهمم!@g_almuftah #Qatar2022 pic.twitter.com/igeqS1iUed — kada benamar قادة بن عمار (@benamar31) November 20, 2022

من جهته، وصف فريق "بالإعاقة نبدع" حضور غانم المفتاح "بالتاريخي"، وعلّق الحساب "اليوم يسجل التاريخ بالذهب بحدث عالمي يحضر الشخص ذوي الإعاقة بكل ثقة وجدارة وأصبحت الإعاقة الانطلاقة الحقيقية والدافع للإبداع، وهذا هو التمكين الحقيقي. شكرا لدولة قطر حكومة وشعبا وشكرا للمبدع والمتألق غانم المفتاح ودائما نقول بالإعاقة نبدع".

#كاس_العالم_قطر_2022

اليوم يسجل التاريخ بالذهب بحدث عالمي يحضر الشخص ذوي الإعاقة بكل ثقة وجدارة وأصبحت الإعاقة الانطلاقة الحقيقة والدافع للابداع وهذا هو التمكين الحقيقي شكرا لدولة قطر حكومة وشعبا وشكرا للمبدع والمتالق/غانم المفتاح ودائما نقول 👇#بالاعاقة_نبدع@AlShababc pic.twitter.com/HoZmcucP02 — فريق بالإعاقة نبدع فريق رياضي ثقافي اجتماعي (@DTN_Oman) November 20, 2022

وكان المفتاح نشر مقطع فيديو -عبر حسابه على تويتر- يُظهر كواليس اللحظات الأخيرة قبل ظهوره في افتتاح المونديال.

غانم المفتاح في افتتاح بطولة كأس العالم ٢٠٢٢

Official FIFA World Cup Opening 2022#غانم_المفتاح#GhanimAlMuftah pic.twitter.com/nqpRdxiNqD — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) November 20, 2022

مرض وتحديات

وولد غانم المفتاح في الخامس من مايو/أيار 2002 وهو مصاب بمتلازمة التّراجع الذّيلي، وهو عيب خلقي نادر يحدث بمعدّل واحد لكلّ 25 ألف شخص، ويتميّز بنمو غير طبيعي للجنين في بعض أجزائه، خاصة الأجزاء السفلية من العمود الفقري.

وغالبا ما يغيب العجز والعصعص مع تشوّه في الفقرات القطنية، وقد يترافق مع تشوّهات في الجهاز البولي والتناسلي؛ مما قد يؤدي إلى الفشل الكلوي، كما يمكن أن يبرز في مراحل تقدّم المرض قصور في التنفس نتيجة لتشوه في فقرات العمود الفقري الصدري. أما عن أسبابه فهو مرتبط أساسا بإصابة الأم بمرض السكري خلال حملها، وله أسباب جينية مردها إلى طفرة جينية تمسّ الجين "إتش بي9" (HB9).

والمرض المصاب به غانم هو مرض "ثقيل"، ويسبب إعاقة شديدة، مما يتطلب رعاية صحية (جسدية ونفسية) مكثفة وإحاطة عائلية واجتماعية لامتصاص آثار المرض الحسية والمعنوية، ولتمكينه من اكتساب بعض الاستقلالية الذاتية ومن الاندماج في مجتمعه.

تحد كبير خاضه القطري مفتاح الغانم بسبب إعاقته الناتجة عن ولادته بنصف جسد فلم يكن هناك جنود مجهولة بحياته سوى أمه التي اعتنت به ودمجته بالمجتمع منخرطًا فيه ناصحة إياه بالالتزام بالكلام الطيب مع الناس والتعامل معهم بالحسنى حتى لا يعيش وحيدًا pic.twitter.com/omC9dkTgAy — ‏Arar Swaid Mjerdi (@ArarSwaidMjerdi) November 21, 2022

وعلى الرغم من مرضه فإن غانم المفتاح لم يكتف بمجرد التعايش مع إعاقته الشديدة، بل يبدو أنه انتصر عليها وقهرها، حيث كافح مع أسرته ليفرض وجوده في مجتمعه وليتحول إلى رمز للتحدي والإصرار والنجاح، مولّدا شحنات إيجابية ليس فقط لذوي الاحتياجات الخاصة بل وللأصحاء أيضا.

واختارت اللجنة العليا لبطولة كأس العالم قطر 2022 في أبريل/نيسان الماضي الشاب القطري غانم المفتاح سفيرا رسميا لبطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

واحتفل حينها الشاب القطري باختياره سفيرا رسميا للبطولة، وكتب على حسابه في تويتر "إنه لشرف كبير لي أن أعلن أنه تم اختياري سفيرا رسميا لبطولة كأس العالم فيفا 2022، وأتطلع إلى مشاركتكم معي الحماس والإثارة في طريقنا نحو البطولة".