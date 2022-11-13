اعترض ناشطون وأنصار تيار اليمين المتطرف الفرنسي -عبر منصات التواصل الاجتماعي- على إعادة تسمية مدرسة في مارسيليا (جنوب البلاد) باسم مقاتل جزائري شارك في تحرير المدينة خلال الحرب العالمية الثانية واغتيل على يد النازيين.

جاء ذلك عقب إعلان عمدة مارسيليا بونوا بايان -خلال حفل رسمي- تسمية مدرسة تقع في الدائرة الثالثة باسم المقاتل الجزائري أحمد ليتيم الذي شارك في تحرير المدينة من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

Cette école de Marseille portait le nom d’un bourreau : Bugeaud. Aujourd’hui, nous lui donnons un nouveau nom, celui d’un tirailleur algérien, celui d’un héros qui a donné sa vie pour libérer notre ville. pic.twitter.com/m1pN80mQ75 — Benoît Payan (@BenoitPayan) November 10, 2022

وسميت المدرسة سابقا باسم المارشال بيجو الذي اشتهر بسياسة الأرض المحروقة، خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر.

وقال بايان -خلال كلمته التي نشرها حساب المدينة عبر تويتر- إن الفرنسيين أحرار اليوم بفضل التضحيات التي قدمها ليتيم ورفاقه من أجل طرد النازيين من كافة التراب الفرنسي.

En donnant aujourd'hui son nom à une école du 3e arrdt, la Ville de Marseille honore la mémoire du Caporal Ahmed Litim, tirailleur algérien, mort en héro pour la Libération de notre ville, le 25 aout 1944.

Plus d'infos 👉 https://t.co/ex0VL8qE9Z pic.twitter.com/K1TrR1MhQa — Ville de Marseille (@marseille) November 10, 2022

ويرى مغردون عمدة مارسيليا الاشتراكي خاضعا لأيديولوجيا الاستبدال العظيم، وهي النظرية التي يروج لها اليمين المتطرف على أنها مؤامرةٌ على العرق الفرنسي وسعيٌ نحو استبداله بأفارقة وعرب وآسيويين.

وزعم آخرون أن إلغاء اسم بيجو تجاوز خطير لأنه رجل سلام، رغم أنه اشتهر بأقسى طرق التعذيب في العالم، وأمر خلال سنوات احتلال الجزائر بإشعال النار في كهوف منطقة الظهرة في مستغانم بعد أن لجأ إليها السكان هربا من بطش الاحتلال الفرنسي.

Le maire soumis de Marseille dans son œuvre de grand remplacement https://t.co/eAnExhLG6i — J r (@JJr12052675) November 11, 2022

ودعم فريق ثالث قرار بايان، وكان من بينهم الأكاديمي والناشط رشيد زروقي الذي شدد على أن أجواء البلاد تتطلب حقا شجاعة سياسية امتلكها العمدة من أجل التوقف عن تمجيد رجل ارتكب جرائم حرب، وإعادة الاعتبار للذين ضحوا بأنفسهم في سبيل تحرير فرنسا.

Cet élu est une honte nationale https://t.co/J7ywRzyQDl — 🇫🇷 stephane marchand 🇫🇷 (@janotlapin7) November 11, 2022

وولد ليتيم قرب قسنطينة (شرقي الجزائر) واغتيل في 25 أغسطس/آب 1944، أثناء معركة تحرير مارسيليا، عن عمر ناهز 24 عاما، بعد أن وصل رفقة مجموعة كبرى من المقاتلين إلى المدينة تحت لواء الجنرال دي لاتر دي تينيغي.