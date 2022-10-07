وصف الرئيس الأميركي جو بايدن تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا بالأخطر منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، وحذر من أن ذلك ينذر بـ"نهاية العالم".

وقال بايدن في كلمة ألقاها مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي خلال حفل لجمع التبرعات في نيويورك إن الرئيس الروسي لم يكن يمزح عندما تحدث عن استخدام أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية.

وأضاف أن تهديد بوتين حقيقي لأن أداء جيشه ضعيف إلى حد كبير، قائلا "يوجد للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية تهديد مباشر باستخدام أسلحة نووية إذا استمرت الأمور على المسار الذي تسير عليه الآن".

وحذر الرئيس الأميركي من أن استخدام سلاح تكتيكي منخفض القوة يمكن أن يخرج عن السيطرة بسرعة ويتسبب في دمار عالمي.

وقال إن خطر التهديد النووي وصل إلى أعلى مستوى له منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 حين اقتربت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس جون كينيدي والاتحاد السوفياتي بزعامة نيكيتا خروتشوف من المواجهة النووية بسبب نشر صواريخ سوفياتية في كوبا موجهة للأراضي الأميركية.

وتابع بايدن "لا أعتقد أن هناك أي شيء مثل القدرة على استخدام سلاح نووي تكتيكي بسهولة دون أن ينتهي الأمر بالتسبب بهرمجدون (Armageddon)"، مستخدما مصطلحا توراتيا يشير إلى نهاية العالم.

وفي خطاب ألقاه في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، لمح الرئيس الروسي لاحتمال استخدام أسلحة نووية حين قال إنه مستعد لاستخدام "كل الوسائل" في ترسانته ضد الغرب الذي اتهمه بأنه يريد تدمير روسيا.

وأكد ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، أن الوسائل التي تحدث عنها بوتين تشمل الأسلحة النووية. ولاحقا أعلن الرئيس الروسي أنه "لم يكن يخادع" بشأن استعداده لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن وحدة أراضي بلاده.

وأثار مسؤولون أميركيون احتمال استخدام القوات الروسية قنابل نووية تكتيكية في أوكرانيا لحملها على الاستسلام.





الحرب النووية

وفي موسكو، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس إن بلادها لا تزال ملتزمة تماما بمبدأ عدم السماح بقيام حرب نووية.

من جهتها، قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان) فالنتينا ماتفيينك إنه لم يبق لدى الغرب من الأدوات "للإساءة لسمعة روسيا سوى ترويج الأكاذيب" عن إمكانية استخدام موسكو السلاح النووي.

وفي كييف، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أمس إن بلاده تلقت إشارة واضحة من البيت الأبيض بتوجيهه رسالة قوية إلى موسكو بشأن الأسلحة النووية.

وأضاف ريزنيكوف أن الحالة الفنية للأسلحة النووية الروسية "مشكوك فيها"، وأن استخدامها قد يسفر عن عواقب غير متوقعة.

وأشارت تقارير إلى أن القوات الروسية قد تستخدم أسلحة نووية تكتيكية في أماكن ذات كثافة سكانية محدودة، وذلك بعد تراجعها في جبهات القتال في إقليم دونباس شرقا وفي خيرسون جنوبا.