قبيل انعقاد جلسة برلمانية لاختيار رئيس العراق.. قصف المنطقة الخضراء بصواريخ كاتيوشا

تعرضت المنطقة الخضراء في بغداد لقصف صاروخي، وذلك قبيل انعقاد جلسات البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقالت خلية الإعلام الأمني إن المنطقة الخضراء ومحيطها تعرضا لقصف بـ 9 صواريخ كاتيوشا أدت إلى إصابة عدد من المواطنين ومنتسبي الأجهزة الأمنية.

وبدأ مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد مرور أكثر من عام على إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

وشددت قوات الأمن إجراءاتها في محيط المنطقة الخضراء -المحصنة والتي تضمّ سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية- وسط بغداد عشية انعقاد الجلسة، حيث أغلقت جسري الجمهورية والسنك المؤديين للمنطقة.

كما نُشرت أعداد من عناصر مكافحة الشغب خشية اندلاع احتجاجات رافضة لعقد الجلسة.

يُذكر أن جلسة البرلمان تعقد بناء على طلب تقدم به عدد من النواب، بحسب رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

ومنذ الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، لا تزال الأطراف السياسية النافذة عاجزة عن الاتفاق على اسم رئيس الجمهورية وتعيين رئيس للحكومة، الأمر الذي أدّى لمفاقمة الأزمة في بلد متعدد الطوائف والعرقيات.