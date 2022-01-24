عقب تمرّد جنود.. فرض حظر التجول وتعليق الدراسة في بوركينا فاسو والسلطات تنفي وجود انقلاب

أفاد مراسل الجزيرة في دول أفريقيا جنوب الصحراء بأن الحكومة في بوركينا فاسو فرضت حظرا للتجوال عقب إطلاق جنود النار داخل عدة ثكنات عسكرية، وقد نفت الحكومة وجود محاولة انقلاب.

وفي وقت متأخر من أمس الأحد، أعلنت السلطات فرض حظر التجول من الساعة 20:00 إلى 05:30 بتوقيت غرينتش حتى إشعار آخر، كما أصدرت بيانا يعلق العمل في المدارس يومي الاثنين والثلاثاء لأسباب أمنية.

وقد سُمع دويّ إطلاق نار في وقت متأخّر أمس الأحد في العاصمة واغادوغو، قرب مقرّ إقامة روش مارك كريستيان كابوري رئيس دولة بوركينا فاسو التي كانت شهدت في اليوم نفسه تمرّد جنود داخل ثكنات عدّة، بحسب ما قال سكّان لوكالة الصحافة الفرنسية.

وعندما سُمع دويّ إطلاق النار الذي كان في البداية كثيفًا قبل أن يصبح متقطّعًا، شوهدت طائرة مروحية بلا أضواء تُحلّق أيضا فوق المنطقة حيث يقع مقرّ إقامة الرئيس، وفقًا لتصريحات سكّان المنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية.

دخان متصاعد جرّاء هجوم سابق في العاصمة واغادوغو (رويترز)

نهب وتخريب

وقد تعرّض مقر للحزب الحاكم في العاصمة واغادوغو للتخريب والنهب، كما قطعت الحكومة خدمة الإنترنت عن الأجهزة المحمولة.

وأكد بيان حكومي أن المؤسسات الدستورية في البلاد غير مهددة، ودعا إلى التزام الهدوء، ونفى الأخبار التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عن استيلاء الجيش على السلطة في البلاد أو اعتقال كابوري.

وقال وزير الإعلام إن الحكومة طلبت من وزير الدفاع الاجتماع مع هؤلاء العسكريين للاستماع إلى مطالبهم. وكان وزير الدفاع قد نفى في وقت سابق ما تردد من أنباء عن احتجاز الرئيس.

من جهته، قال متحدث باسم الحكومة إن المفاوضات ما زالت مستمرة مع الجنود المتمردين.

أما المتحدث باسم الجنود المتمردين، فقد قال إنهم يطالبون بموارد "ملائمة" وتدريب للجيش في معركته مع المسلحين المرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، واستقالة قائدي الجيش والمخابرات.

بوركينا فاسو تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمني (رويترز)

تسجيل ومطالب

وقال عسكري من ثكنة سانغولي لاميزانا، رافضًا كشف اسمه -في تسجيل صوتي حصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية- "نريد إمكانات متكيّفة مع مكافحة المسلحين، وعددا أكبر، وكذلك استبدال كبار الضبّاط في الجيش الوطني".

وطالب بـ"رعاية أفضل للجرحى" خلال الهجمات والمعارك مع الجهاديّين، وكذلك لـ"عائلات الضحايا".

ولم يطلب هذا العسكري رحيل رئيس بوركينا فاسو الذي يتّهمه قسم كبير من السكان بأنّه "عاجز" عن التصدّي للجماعات المسلحة التي توصف بالمتشددة.

وتنامى الإحباط في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والمنتجة للذهب، في الأشهر الأخيرة بسبب تدهور الأمن.

وأثار مقتل 49 من أفراد قوات الأمن في هجوم لمسلحين في نوفمبر/تشرين الثاني، احتجاجات عنيفة في الشوارع تطالب بتنحي كابوري.

وحثّ محتجون في شوارع واغادوغو الجنود على المضي قدما، مرددين هتافات تطالب "بتحرير البلاد".

تمرّد وتهديد

ويظهر التمرّد مدى التهديد الذي تشكله الحركات المسلحة التي توصف بالمتزايدة في منطقة الساحل غرب أفريقيا، وهي منطقة قاحلة تقريبا تحد الصحراء الكبرى.

واستولى المسلحون على مساحات شاسعة من الأراضي في أنحاء بوركينا فاسو وجارتيها مالي والنيجر. ويفرضون في بعض الحالات على السكان الالتزام بأحكام الشريعة حسب تفسيراتهم المتشددة لها.

والحكومات في غرب ووسط أفريقيا في حالة تأهب قصوى بسبب نجاح انقلابات على مدى الأشهر الـ18 الماضية في مالي، وفي غينيا حيث أطاح الجيش بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتولى الجيش أيضا زمام الأمور في تشاد العام الماضي بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي على إحدى جبهات القتال مع المتمردين.

واعتقلت السلطات في بوركينا فاسو أكثر من 10 جنود في وقت سابق من هذا الشهر، للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة.

وجاءت الاعتقالات في أعقاب تغيير داخل قيادة الجيش في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتبره بعض المحللين محاولة من الرئيس كابوري لتعزيز موقفه داخل القوات المسلحة.

وأعلنت المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا -في بيان- أنّها "تتابع بقلق بالغ الأوضاع في بوركينا فاسو"، معربة عن "تضامنها مع كابوري ومع حكومة وشعب" هذا البلد.

وتُعدّ بوركينا فاسو الواقعة في غرب أفريقيا ولا تُطلّ على أيّ مسطّحات مائية، من بين أفقر دول العالم، ولم تتمتّع بكثير من الاستقرار منذ استقلّت عن فرنسا عام 1960.