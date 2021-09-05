المروحية أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وتحطمت في المحيط الهادي على بعد 60 ميلا بحريا قبالة ساحل سان دييغو خلال عمليات طيران روتينية.

أعلنت البحرية الأميركية مصرع 5 بحارة كان قد أعلن عن فقدانهم الثلاثاء الماضي، في تحطم مروحية خلال عملية طيران روتينية، قبالة سواحل سان دييغو، جنوب ولاية كاليفورنيا، في المحيط الهادي.

وأعلنت البحرية في بيانها "وفاة أفراد الطاقم الخمسة المفقودين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر من طراز "إم إتش- 60 إس" (MH-60S)، وتحول الأسطول الأميركي الثالث من جهود البحث والإنقاذ إلى عمليات انتشال (الجثث)".

في المقابل، أُنقذ شخص هو الفرد السادس في الطاقم.

وقالت البحرية إنها لن تكشف عن هوية الضحايا حتى مرور 24 ساعة على إبلاغ أقربائهم.

وكانت المروحية قد أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لتقوم "برحلة روتينية" على بعد نحو 100 كلم من ساحل سان دييغو عندما وقع الحادث.

وأشارت البحرية إلى أن "تحقيقا يجري" في الحادث، في حين أعرب قائد العمليات البحرية الأميرال مايك غيلداي في بيان عن "حزنه العميق".