اجتاحت أبرد منطقة مأهولة.. يوليو 2021 شهر الحرائق في العالم

تفيد بيانات موقع "غلوبال فورست ووتش" المتخصص في رصد إحصائيات الغابات في العالم، بأن كوكب الأرض فقد 10% من مساحات الغابات بين عامي 2001 و2020 جراء اندلاع الحرائق.

شهد العالم في يوليو/تموز الماضي موجة حر غير مسبوقة أسفرت عن اندلاع مئات الحرائق ومصرع العشرات وإصابة آلاف آخرين، في كل من الولايات المتحدة وكندا وتركيا واليونان وروسيا ولبنان وقبرص وإيطاليا وبلغاريا وغيرها.

وتفيد بيانات موقع "غلوبال فورست ووتش" (Globalforestwatch) المتخصص في رصد إحصائيات الغابات في العالم بأن دول العالم فقدت بين عامي 2001 و2020 زهاء 411 مليون هكتار من مساحات الغابات جراء الحرائق، وهو ما يعادل 10% من إجمالي هذه المساحات.

وفي ما يأتي استعراض للحرائق التي سجّلت في الشهر الماضي في عدد من دول العالم:

الثاني من يوليو

– قالت دائرة مكافحة حرائق الغابات بمقاطعة كولومبيا البريطانية في أقصى غرب كندا إن 136 حريقا اندلع في أنحاء المقاطعة، بعد نحو 12 ألف صاعقة برق في اليوم السابق.





الرابع من يوليو

– أعلنت الخارجية المصرية وفاة 4 من رعاياها في حريق هائل اجتاح غابات قبرص، إذ قالت وسائل إعلام في الجزيرة الأوروبية إن حريق غابات ضخما بمنطقة ليماسول خرج عن السيطرة، ما دعا السلطات لطلب مساعدة دولية لإخماد النيران.

السادس من يوليو

– اندلع حريق في غابة فريمونت-وينيما الوطنية بولاية أوريغون الأميركية، أدّى إلى تفحم 241 ألفا و479 فدانا (101 ألف و421 هكتارا)، وفق مركز تبادل المعلومات عن حرائق الغابات بالولايات المتحدة.

11 يوليو

– سجل المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الطوارئ الروسية أكثر من 550 حريق غابات موزعة على أكثر من 1600 نقطة، ضمنها حرائق في جمهورية ياقوتيا بمنطقة سيبيريا، وهي أبرد منطقة مأهولة في العالم، وقد دمّرت حرائق ياقوتيا أكثر من 1.5 مليون هكتار، ومن المتوقع أن يستمر موسم حرائق الغابات في سيبيريا خلال شهر أغسطس/آب الحالي.

15 يوليو

– اندلعت حرائق في غابات منطقتي هصّة بولاية هاتاي وآيدنجلق بولاية مرسين جنوبي تركيا، أسفرت عن تضرر قرابة 350 هكتارا في الولايتين قبل السيطرة عليها.

21 يوليو

– فرضت حكومة إقليم كاريليا شمال غربي روسيا حالة الطوارئ في أراضي الإقليم كافة بسبب حرائق غابات ضخمة، ناهز عددها 38 وقد التهمت أكثر من 7 آلاف هكتار، وأُجلي 600 شخص من المناطق المنكوبة.

24 يوليو

– حوّلت الحرائق في إيطاليا آلاف الهكتارات في جزر صقلية وسردينيا، ونقاط متعددة بمنطقة كالابريا إلى رماد، إذ التهمت النيران غربي سردينيا، 20 ألف هكتار، كما أدت إلى إجلاء 1500 شخص.

– سيطرت فرق الإطفاء التركية على حرائق في منطقة يايلاداغي التابعة لولاية هاتاي جنوبي البلاد، انتقلت إليها من محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا.

26 يوليو

– واجهت فرق الإطفاء في اليونان نحو 50 حريقا في منطقة بيلوبونيس جراء موجة الحرارة.

– دمّرت حرائق في إقليم كاتالونيا شمال غربي إسبانيا 1500 هكتار.





27 يوليو

– امتدت الحرائق المندلعة في غابات ستاماتا، القريبة من العاصمة اليونانية أثينا، إلى الوحدات السكنية، قبل إعلان السيطرة عليها لاحقا.

28 يوليو

– اندلعت حرائق في 4 نقاط في غابات منطقة منافغات جنوبي ولاية أنطاليا التركية، ثم اندلعت في أوقات متزامنة تقريبا عشرات الحرائق الأخرى في ولايات أخرى جنوبي البلاد، منها أضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وذلك في أسوأ حرائق منذ 10 سنوات.

– اندلع حريق في إحدى غابات منطقة عكار شمالي لبنان، وأدى إلى مصرع شخص وإصابة 17 آخرين بحالات اختناق، وأتت النيران على مساحات شاسعة من المناطق الخضراء ولا سيما غابة صنوبر تاريخية في بلدة القبيات.

29 يوليو

– وفقا لمعلومات لمركز مكافحة الحرائق الوطني في الولايات المتحدة، أسفر 82 حريقا ضخما في 13 ولاية عن تحويل 1.7 مليون دونم (170 ألف هكتار) إلى رماد، كما أُبلغ عن حرائق كبيرة جديدة في ولايات أيداهو وألاسكا ومينيسوتا.

– تكافح بلغاريا حرائق كبيرة شبّت في غابات وسط البلاد وجنوبها جراء ارتفاع في درجة الحرارة لامس 40 درجة، ولحق الدمار بقرابة 60 هكتارا، وقد أصدرت السلطات تحذيرا من المستوى برتقالي اللون في جميع أرجاء بلغاريا بسبب موجة الحر، والمستوى المذكور هو ثاني أعلى مستوى في بلغاريا.

31 يوليو

– تكافح فنلندا في أقصى شمال أوروبا حرائق هي الأسوأ منذ نصف قرن، أتت على 300 هكتار خلال 5 أيام في واد بشمال غربي البلاد في فصل صيف حار حرارة غير معتادة.