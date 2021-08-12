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يضم 2200 وحدة سكنية.. إسرائيل بصدد الموافقة على توسع استيطاني جديد بالضفة الغربية

المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة يعد المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية (الجزيرة)
المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة يعد المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية (الجزيرة)
11/8/2021

قال مسؤول أمني إسرائيلي الأربعاء إن حكومة رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت بصدد الموافقة على إنشاء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأمني الإسرائيلي قوله إن من المتوقع الموافقة على نحو ألفي وحدة استيطانية، ومن المتوقع إصدار الموافقات الأسبوع المقبل، وستكون الأولى لحكومة بينيت منذ أن حل هو وائتلافه محل ائتلاف بنيامين نتنياهو في يونيو/حزيران الماضي.

بدورها، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الأربعاء عن أن إسرائيل بصدد التصديق على بناء 2200 وحدة سكنية في المستوطنات الواقعة بالضفة الغربية المحتلة، خلال اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية التابع لوزارة الدفاع سينعقد الأسبوع المقبل للتصديق على بناء 2200 وحدة سكنية في أماكن مختلفة بالضفة.

وأوضحت الصحيفة أن الوحدات الاستيطانية ستتوزع على عدة مستوطنات مقامة في الضفة الغربية، حيث ستتم الموافقة على بناء 58 وحدة في بيت إيل (وسط الضفة)، و286 في هار براخا (شمالا)، و292 في كفار عتصيون (جنوبا)، و105 في ألون شفوت (جنوب غرب)، و377 في كدوميم (شمالا)، و399 وحدة في رفافا (شمالا).

كما أفادت الصحيفة بأن الحديث يدور عن وحدات سيتم بناؤها ليس فقط في الكتل الاستيطانية، بل في الأماكن التي تعد معزولة عن المستوطنات الكبرى بالضفة.

ووفق تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، فإنه يوجد نحو 650 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة، بما فيها القدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية.

ويرى المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة أن المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

المصدر : وكالات

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