البث الحي
أخبار

غارديان: لماذا تجاهلت إسرائيل فضيحة برنامج التجسس بيغاسوس؟

مجندات إسرائيليات يتناولن الآيس كريم في متجر داخل مصنع "بن آند جيري" في بئر طوفيا بجنوب إسرائيل (الفرنسية)
مجندات إسرائيليات يتناولن الآيس كريم في متجر داخل مصنع "بن آند جيري" في بئر طوفيا بجنوب إسرائيل (الفرنسية)
23/7/2021

تساءل مقال في صحيفة غارديان (The Guardian) البريطانية اليوم الجمعة عن سر عدم اهتمام إسرائيل بفضيحة برنامج التجسس "بيغاسوس" التي تكشفت مؤخرا. في المقابل، اهتمت كثيرا بمجرد إعلان شركة أميركية اعتزامها وقف بيع منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت كاتبة المقال داليا شايندلين -وهي خبيرة في الإستراتيجية السياسية والرأي العام- إن صناعة المراقبة عالية التقنية في إسرائيل جزء من هويتها، ولهذا السبب غالبا ما يتم التجاوز عن التدقيق في الجانب المظلم منها.

وكشفت وسائل إعلام دولية قبل أيام أن برنامج التجسس "بيغاسوس" -الذي صنعته الشركة الإسرائيلية "إن إس أو" (NSO)- استخدمته عدة دول عبر العالم في التجسس على المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، وبعد انكشاف ذلك قررت الشركة وقف هذا البرنامج.

وقالت الكاتبة إنه على عكس وسائل الإعلام الدولية التي سلطت الضوء على هذه الفضيحة فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية تجاهلتها واهتمت بالمقابل بإعلان شركة "بن آند جيري" (Ben & Jerry) الأميركية للمثلجات وقف بيع منتجاتها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتساءلت الكاتبة: هل الجهات الفاعلة المشاركة في تصدير منتجات المراقبة المربحة -بما في ذلك وزارة الدفاع الإسرائيلية التي لا بد من موافقتها على مثل هذه المبيعات- تتحمل المسؤولية عن نتائجها؟

وأضافت "يبدو أن الإسرائيليين لا يشعرون بأي خجل ولا قلق"، لأنه في اليوم الذي تلا انتشار قصة بيغاسوس كان هناك موضوع آخر استأثر بالاهتمام، وهو إعلان شركة "بن آند جيري" لصناعة الآيس كريم أنها ستتوقف عن بيع منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت "بدلا من أن يتصدر اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان وتقويض حرية الصحافة ومراقبة المعارضة السياسية والصلات المحتملة بالقتل المروع عناوين الصحف الإسرائيلية جاء في المرتبة الثانية، في حين أن احتجاجا سياسيا سلميا من قبل شركة خاصة واحدة -والذي من المقرر أن يبدأ بعد عام ونصف من الآن (عندما تنتهي اتفاقية ترخيص بن آند جيري)- طغى على كل شيء".

وتضيف الكاتبة "يدرك الإسرائيليون جيدا أن التكنولوجيا المتطورة هي محرك هائل لاقتصادهم، كما أنها ضرورية لصورة الدولة وهويتها الوطنية في القرن الـ21، وبالنسبة لليهود الإسرائيليين ترمز التكنولوجيا الفائقة إلى الاستثناء اليهودي".

المصدر : غارديان

حول هذه القصة

تنديد أممي ودولي عارم بعمليات تجسس ضد سياسيين وحقوقيين وإعلاميين عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي

ندّدت منظّمات أممية وحقوقية ووسائل إعلام والاتحاد الأوروبي وحكومات، الاثنين، بما كشفته تقارير بشأن عمليات تجسس على مستوى العالم استهدفت نشطاء وصحفيين عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.

19/7/2021

كيف يعمل برنامج التجسس بيغاسوس وهل فعلا أغلقته الشركة الإسرائيلية؟

تجدد الجدل الدائر حول برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” بعد الضجة التي أحدثتها تقارير صحفية حول استهداف البرنامج لصحفيين ومؤسسات غربية. ونسلط الضوء في هذا التقرير على التقنية المستخدمة بهذا البرنامج.

21/7/2021

برنامج التجسس "بيغاسوس".. ماكرون يدعو إلى اجتماع أمني استثنائي وتوجه في إسرائيل لتغيير سياسة التصدير الدفاعي

دعا ماكرون إلى اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع بعد تقارير عن استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس في فرنسا، واستهداف هاتف ماكرون نفسه. ويتجه البرلمان الإسرائيلي للتوصية بتغيير سياسة التصدير الدفاعي.

22/7/2021
المزيد من أخبار

شهيد ومئات المصابين في اشتباكات مع الاحتلال بالضفة

متظاهر فلسطيني يعيد إلقاء قنبلة غاز مدمع على قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مواجهات بعد مظاهرة ضد توسيع البؤرة الاستيطانية الجديدة &#34;إيفياتار&#34; على أراضي قرية بيتا (الأوروبية)

وسط تقدم لطالبان.. بايدن يجدد تأكيد دعم واشنطن لأفغانستان ويخصص ميزانية لإجلاء "المعرضين للخطر"

بايدن قال إن بلاده مستمرة في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية لأفغانستان (رويترز)

لا توقعات بحدوث تسونامي.. زلزال بقوة 6.7 درجات يهز جنوب العاصمة الفلبينية

السلطات المحلية أكدت إن الزلزال أيقظ بعض سكان العاصمة مانيلا (الأوروبية-أرشيفية)

بعد التعبئة الثانية لسد النهضة.. السودان يعلن حالة طوارئ في سد مروي تحسبا لفيضان متوقع

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

طبيبة أميركية تكشف أمنية متأخرة طلبها العديد من مرضى كورونا قبل وضعهم على جهاز التنفس الصناعي

logo

بين إسرائيل وأميركا وروسيا.. من يمتلك أفضل منظومات الصواريخ الدفاعية في العالم؟

تناول ضعف كمية الملح الموصى بها يزيد من متوسط عمرك.. دراسة جديدة “مذهلة”

الملح ليس ضارا إلى الدرجة الشائعة عنه (بيكسابي)

النقابات الفنية المصرية تهاجم إيمان البحر درويش بسبب فيديو مسيء للدولة

إيمان البحر درويش: الأمن لا يمكن أن يصل لهذه الدرجة بأن يعتقل أعظم فنان في العالم قدم أغنيات وطنية على حسابه (مواقع التواصل)