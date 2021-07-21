البث الحي
أخبار|صين

25 قتيلا في أشد هطول للأمطار وسط الصين منذ ألف عام

علماء أشاروا إلى أن أمطار الصين مرتبطة بتغير المناخ مثل الأمطار الغزيرة التي هطلت في الولايات المتحدة وكندا بالفترة الأخيرة والفيضانات التي وقعت غرب أوروبا.

ضابط مرور يساهم في إنقاذ أشخاص من فيضانات جراء الأمطار الغزيرة في مدينة تشنغتشو الصينية (رويترز)
ضابط مرور يساهم في إنقاذ أشخاص من فيضانات جراء الأمطار الغزيرة في مدينة تشنغتشو الصينية (رويترز)
21/7/2021

لقي 25 شخصا على الأقل حتفهم جراء الفيضانات التي تجتاح إقليم خنان وسط الصين، بينهم 12 غرقوا في خط لمترو الأنفاق بعاصمة الإقليم التي تشهد أشد هطول للأمطار منذ ألف عام، وفق ما يقوله خبراء الأرصاد الجوية.

وأجلت السلطات حوالي 100 ألف شخص في العاصمة تشنغتشو، حيث تعطلت خدمات السكك الحديدية والطرق، بينما وصلت المياه في السدود والخزانات إلى مستويات التحذير وبدأ آلاف الجنود عملية إنقاذ في الإقليم.

وأظهر مقطع فيديو -انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء- ركاب أحد قطارات المترو يقفون في الظلام وقد وصلت مياه الفيضانات العكرة إلى مستوى صدورهم، بينما تحولت محطة تحت الأرض إلى بركة كبيرة، وقالت سلطات المدينة إنه جرى إنقاذ 500 شخص من المحطة.

أشخاص يسيرون في طريق غمرته الفيضانات بعد هطول أمطار قياسي بمدينة تشنغتشو وسط الصين (الأوروبية)

وكتب أحد الناجين -على مواقع التواصل الاجتماعي- "وصلت المياه إلى صدري… انتابني الخوف لكن الشيء الأكثر رعبا لم يكن المياه بل كان تناقص الهواء داخل العربة".

وقال أحد سكان تشنغتشو إنه بسبب الأمطار أوقفت السلطات خدمات الحافلات؛ حيث تعمل السيارات بالكهرباء "لهذا السبب استقل كثير من الناس مترو الأنفاق وحدثت المأساة".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خبراء الأرصاد قولهم إن كمية الأمطار التي سقطت في مدينة تشنغتشو على مدى الأيام الثلاثة الماضية تحدث "مرة واحدة كل ألف عام".

عسكريون يشاركون في إنقاذ بعض الأشخاص من الفيضانات في إقليم تشونغتشينغ جنوب الصين (الأوروبية)

وقال علماء لرويترز إن من شبه المؤكد أن أمطار الصين مرتبطة بتغير المناخ مثل الأمطار الغزيرة التي انهمرت في الولايات المتحدة وكندا بالفترة الأخيرة والفيضانات التي وقعت غرب أوروبا.

وتم تعليق العديد من خدمات القطارات عبر إقليم خنان، وهو مركز لوجستي رئيسي وسط الصين. كما أغلقت السلطات الكثير من الطرق السريعة وتأخرت الرحلات الجوية أو ألغيت.

وأرسل الجيش الصيني أكثر من 5 آلاف و700 جندي للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ.

وقالت -اليوم الأربعاء- مجموعة من الشركات وشركات التأمين وأحد البنوك الحكومية إنهم قدموا تبرعات ومساعدات طارئة للحكومات المحلية في خنان بقيمة 1.935 مليار يوان (299 مليون دولار).

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

لم نشهد مثلها منذ 700 عام.. ميركل تزور منطقة الفيضانات للمرة الثانية وتدافع عن نظام الإنذار

توجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية إلى المنطقة المنكوبة بالفيضانات في البلاد، في الوقت الذي تحاصر فيه التساؤلات حكومتها حول كيفية تأثر أكبر اقتصاد أوروبي بالفيضانات.

20/7/2021
المزيد من أخبار

مراسلون بلا حدود تدعو إسرائيل لحظر برنامج التجسس بيغاسوس والحكومة تشكل فريقا للنظر

50 ألف رقم هاتفي يعتقد أن شركة &#34;إن إس أو&#34; الإسرائيلية تجسست عليها منذ 2016 (الفرنسية)

مفاوضات فيينا.. عقبة جديدة في إيران بشأن التوصل لاتفاق وواشنطن تشترط لرفع عقوباتها

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي (الصحافة الإيرانية)

الاتحاد الأوروبي يطالب بالامتناع عن دعم الجماعات المسلحة في أفغانستان وطالبان تؤكد هدنة عيد الأضحى

طالبان أعلنت هدنة في أيام العيد مع القوات الحكومية (الأوروبية)

بعد أن فقدوا أمل العودة لبيوتهم.. خيام النازحين السوريين بإدلب تتحول إلى مدن من الإسمنت

النازحون بريف إدلب بدؤوا الاستعاضة عن الخيام ببيوت من الإسمنت بعد أن فقدوا أمل العودة إلى مدنهم وقراهم (الجزيرة)
الأكثر قراءة

توعد بتفجير السد الإثيوبي.. عمر سليمان الصندوق الأسود حيا وميتا

عمر سليمان عاش غامضا يحمل أسرار بلاده وتوفي في جو أكثر غموضا (رويترز)
logo

"الإله لا يلعب بالنرد".. من هو إله أينشتاين الذي يقصده؟

اشتهر بفيديوهاته الظريفة.. لهذا استقبل الكاظمي الشاب العراقي الذي هدد بالانتحار إذا لم يستجب بايدن لطلبه

الكاظمي (يسار) لدى استقباله الشاب علي عادل (مواقع التواصل)

هل أنت منهم؟.. الكثير من القهوة والشاي يؤذي الكلى لدى فئة معينة