واصلت العديد من المدن العربية والأجنبية الخروج في مظاهرات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية على غزة والقدس وبقية المناطق الفلسطينية، وتزامنت احتجاجات السبت مع إحياء الذكرى الـ73 للنكبة الفلسطينية.

ففي الولايات المتحدة شهدت عدة مدن أميركية -أبرزها العاصمة واشنطن ومدينة نيويورك- مظاهرات وصفت بالشعبية احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة والقدس.

وأفاد مراسل الجزيرة في واشنطن ناصر الحسيني بأن المئات وفدوا للمشاركة في مظاهرة في العاصمة بالقرب من البيت الأبيض، مشيرا إلى أنها اتسمت بالشعبية دون حضور سياسيين.

وأشار إلى أن المظاهرة تسير تحت مراقبة الشرطة وأجهزة الأمن الأميركية، للمحافظة على سلمية المظاهرة وعدم خروجها عن السياق.

كندا

أظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي السبت خروج عشرات النشطاء في كندا تنديدا بإسرائيل ودعما لفلسطين.

وبحسب المقاطع، رفعت الأعلام الفلسطينية والكندية خلال الوقفة، وتحديدا في العاصمة أوتاوا.

البرازيل

كما شهدت البرازيل عدة احتجاجات في مدن، أبرزها ساو باولو، حيث تجمع الآلاف في مظاهرة رفعوا فيها شعارات منددة بإسرائيل، ومؤيدة لفلسطين.

حشود كبيرة خرجت في باريس دعما لفلسطين رغم الحظر الحكومي للتظاهر (الأوروبية)

فرنسا

وفي فرنسا، نظمت مسيرات في عدة مدن -بما في ذلك العاصمة باريس- رغم حظر السلطات التظاهر، وشارك في الاحتجاجات آلاف المتظاهرين.

وأفاد مراسل الجزيرة في باريس حافظ مريبح بوقوع صدامات بين المتظاهرين والشرطة بعد الظهر.

وهتف المحتشدون "فلسطين ستحيا، فلسطين ستنتصر"، و"إسرائيل المجرمة".

وقال محامو جمعية الفلسطينيين في المنطقة الباريسية إن "فرنسا هي الدولة الديمقراطية الوحيدة التي تحظر هذه المظاهرات".

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها لندن والتي نددت بجرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين (رويترز)

بريطانيا

وفي العاصمة البريطانية لندن تظاهر الآلاف دعما لفلسطين، مطالبين الحكومة البريطانية بالتدخل لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية.

وتجمع المتظاهرون ظهرا عند ماربل آرتش بجوار حديقة هايد بارك، وساروا باتجاه السفارة الإسرائيلية عند الطرف الآخر للحديقة رافعين أعلاما فلسطينية ولافتات تطالب بـ"إنقاذ" الأراضي الفلسطينية.

وقال المنظمون -ومن بينهم تحالف "أوقفوا الحرب" والرابطة المسلمة في المملكة المتحدة وحملة التضامن مع فلسطين وحملة نزع السلاح النووي- إن "الحكومة البريطانية شريكة في هذه الأعمال طالما أنها تقدم دعما عسكريا ودبلوماسيا وماليا لإسرائيل"، وأشاروا إلى أن نحو 150 ألف شخص شاركوا في المظاهرة.

مظاهرة حاشدة شهدتها برلين تأييدا لفلسطين ومنددة بإسرائيل (الأناضول)

ألمانيا

وفي ألمانيا، تظاهر آلاف في العاصمة برلين وعدد من المدن الأخرى تلبية لدعوة جماعات مؤيدة لفلسطين.

وسمح بإقامة 3 مظاهرات في العاصمة الألمانية، بما في ذلك مظاهرتان في حي نويكولن الشعبي جنوبي المدينة.

وانضم عدة آلاف إلى المظاهرة التي دعت إليها جمعية "صامدون" في ساحة هيرمان بلاتز الرئيسية في الحي، رافعين أعلاما فلسطينية ولافتات تدعو إلى "مقاطعة إسرائيل".

وهتف المحتشدون بشعارات "غزة حرة"، و"حياة الفلسطيني مهمة"، و"أنقذوا حي الشيخ جراح" في القدس الشرقية.

وأطلقت دعوات للتظاهر في مدن ألمانية أخرى، مثل فرانكفورت ولايبزيغ وهامبورغ.

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها مدريد (الأناضول)

إسبانيا

وفي إسبانيا تظاهر الآلاف دعما لفلسطين في مسيرة وسط العاصمة مدريد، وهتفوا في مسارهم من محطة أتوشا إلى ساحة دي سول "ليست حربا، إنها إبادة".

بولندا

وفي العاصمة البولندية وارسو تظاهر المئات -معظمهم فلسطينيون يعيشون في بولندا- قبالة السفارة الإسرائيلية رافعين أعلاما فلسطينية ولافتات كتب عليها "أوقفوا محرقة الفلسطينيين"، و"القدس عاصمة فلسطين".

اليونان

وفي أثينا أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، لتفريق متظاهرين مؤيدين لفلسطين ومنددين بالاعتداءات الإسرائيلية على غزة والقدس.

وسار مئات الأشخاص وهم يهتفون "الحرية لفلسطين" ويلوحون بالأعلام الفلسطينية إلى السفارة الإسرائيلية في أثينا التي طوقتها حافلات الشرطة.

سويسرا

وفي سويسرا، نظم نشطاء وقفة لدعم القضية الفلسطينية وتنديدا بالممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأظهرت المقاطع المصورة عشرات المحتجين الذين حملوا لافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي، كما رفعت خلال الوقفة الأعلام الفلسطينية.

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أيرلندا

وشهدت العاصمة الأيرلندية السبت مسيرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة وقطاع غزة.

ونشر الممثل الأيرلندي ليام كونينغهام -الذي شارك في المسيرات- على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام صورة من شوارع دبلن تظهر وقوف عشرات المتظاهرين الحاملين للأعلام الفلسطينية، تعبيرا عن دعمه للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

هولندا

كما شهدت لاهاي غرب مملكة هولندا مظاهرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفعت لافتات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية، وفق ما أظهرته المقاطع المصورة.

السويد

تجمع متظاهرون أمام السفارة الفلسطينية في العاصمة السويدية ستوكهولم مرددين هتافات "للقدس السلام، وللمقاومة الدوام"، و"إسرائيل المجرمة، ارحلي عن فلسطين"، و"المقاطعة لإسرائيل"، و"المسجد الأقصى شرفنا".

وتوجه المتظاهرون لاحقا في مسيرة نحو السفارة الإسرائيلية رافعين الأعلام الفلسطينية.

عربيا

كما تواصلت الاحتجاجات في العديد من المدن العربية، وكان من أبرزها الأردن، حيث تظاهر الآلاف في العاصمة عمّان وقرب الحدود مع الضفة الغربية المحتلة.

وشارك المئات في مظاهرة قرب مسجد الكالوتي القريب من مبنى السفارة الإسرائيلية في عمّان وهم يرفعون أعلاما أردنية وفلسطينية ولافتات كبيرة كتب عليها باللون الأسود "نكبة" و"نكسة".

وفي منطقة الكرامة الحدودية مع الضفة الغربية تجمع مئات آخرون لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بفتح الحدود لنصرة القدس وغزة.

وفي العراق، تظاهر الآلاف في بغداد ومدن أخرى، ورفع المتظاهرون في ساحة التحرير في بغداد -التي شهدت التجمع الأكبر- الأعلام الفلسطينية والعراقية.

كما شهدت مدن البصرة والناصرية والديوانية في جنوبي البلاد مظاهرات مؤيدة لفلسطين ومنددة بإسرائيل.

وفي لبنان، نظمت تجمعات قرب الحدود مع إسرائيل للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي، وأصيب خلالها شخصان بنيران إسرائيلية.

وفي قطر شهدت العاصمة الدوحة مهرجان جماهيري ضخم شارك فيه الآلاف للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، وتم التأكيد خلال المهرجان على فلسطينية القدس وعدم التفريط بها، وضرورة حماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.