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البحرين تفتتح أكبر كاتدرائية في منطقة الخليج العربي

صورة عامة من العاصمة المنامة (غيتي إيميجز)
9/12/2021

أعلنت البحرين الخميس تدشين أكبر كنيسة كاثوليكية في شبه الجزيرة العربية في منطقة العوالي جنوب العاصمة المنامة، وسط مآذن مساجد وحقل نفط في الصحراء.

ويُفترض أن تستقبل كاتدرائية سيدة العرب، التي تبلغ سعتها 2300 شخص، الأقلية الكاثوليكية في الدولة الخليجية ذات الغالبية المسلمة.

وأفادت وكالة أنباء البحرين وفق ما جاء على موقعها الإلكتروني أن الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة مثّل ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، في افتتاح الكنيسة "الأكبر في منطقة الخليج العربي".

وقال الأب شربل فياض المقيم في البحرين، لوكالة الصحافة الفرنسية "نحن مسرورون (…) سيكون ذلك من أجل الحاجات الروحية والصحة الروحية لجميع الناس".

وتقع الكنيسة التي بُنيت بتصميم هندسي حديث وتضمّ مستويين من المقاعد، على بعد حوالي 1.6 كيلومتر من مسجد كبير وعلى مقربة من آبار نفط، في جنوب البلاد.

ويقدّر الفاتيكان وجود نحو 80 ألف كاثوليكي في البحرين، هم بشكل أساسي عمّال آسيويون من الهند والفلبين.

والأسبوع الماضي، وجّه الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعوة إلى البابا فرانشيسكو لزيارة البحرين.

 

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المصدر : الفرنسية

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