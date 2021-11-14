غانتس إلى دبي بعد أيام.. شركة "البيت سيستمز" العسكرية الإسرائيلية تفتح فرعا في الإمارات

أعلنت شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية للأسلحة المتطورة -اليوم الأحد- فتح فرع لها في الإمارات العربية المتحدة، وذلك قبيل زيارة مقررة لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى دبي بعد أيام.

وفي بيان لها، قالت الشركة المصنعة للطائرات العسكرية المسيّرة من طراز "هيرميس" (Hermes) وأنظمة الاستطلاع الكهروضوئية إنها أنشأت الفرع من أجل "إنشاء تعاون طويل الأمد مع القوات المسلحة للإمارات".

ويأتي افتتاح الفرع عقب التطبيع بين إسرائيل ودول عربية بينها الإمارات والبحرين صيف 2020، برعاية إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ونقل البيان عن ران كريل -نائب رئيس الشركة التي حققت مبيعات تتجاوز قيمتها 4.6 مليارات دولار في 2020- قوله "تعد الإمارات ودول أخرى في المنطقة أسواقا جديدة مهمة لأنظمة البيت".

وأضاف "نعتقد أن منتجاتنا تضعنا في مكانة جيدة لتلبية الاحتياجات والفرص في المنطقة".

ويتزامن الإعلان مع زيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عميكام نوركين إلى الإمارات لأول مرة نهاية الأسبوع لحضور معرض دبي للطيران. وكان نظيره الإماراتي زار إسرائيل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحضور تدريب عسكري دولي جنوب البلاد.

ومن المقرر أن يزور بيني غانتس -وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش السابق- دبي مطلع الأسبوع لافتتاح "أول جناح إسرائيلي" في معرض تجاري للصناعة العسكرية في الإمارات، وفق ما أعلنه مكتبه اليوم الأحد.