كورونا اليوم.. بوتين يريد جرعة من لقاح سبوتنيك ودراسة تكشف أضرار الفيروس لدى المتعافين

مع تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات في عدة دول، تتفاقم حصيلة وباء كورونا الذي تسبب جتى الآن في وفاة أكثر من مليون شخص حول العالم وإصابة 33 مليونا و860 ألفا آخرين -تعافى منهم أكثر من 25 مليونا- لتصل البشرية بذلك إلى نقطة مؤلمة في الوباء الذي أضر كثيرا بالاقتصاد العالمي، وأثقل كاهل الأنظمة الصحية، وغيّر الطريقة التي يعيش بها الناس.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد هذا العام إلى ضعف عدد من يموتون سنويا بالملاريا وزاد خلال الأسابيع الأخيرة مع تزايد الإصابات في عدد من الدول.

وتبدو التوقعات قاتمة مع ارتفاع عدد الإصابات مجددا في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، مما يعزز المخاوف من احتمال حدوث موجة ثانية، في حين تقابلُ القيود الصحية التي تفرضها الحكومات باستياء متزايد من السكان.

وفيما يلي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم لليوم الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول 2020، حسب توقيت مكة المكرمة:

23:34- كوريا الشمالية: الوضع تحت السيطرة

أكد مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ اليوم أن الوضع في بلاده فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا تحت السيطرة.

وكانت بيونغ يانغ اتخذت إجراءات صارمة تشمل غلق الحدود لمنع تفشي الوباء، ولم تعلن حتى الآن عن أي إصابات بالفيروس.

مصاب بفيروس كورونا في العناية المركزة داخل مستشفى بمدينة مرسيليا الفرنسية (رويترز)

23:02- مئات الإصابات في البحرين

أحصت البحرين خلال 24 ساعة 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليناهز الإجمالي 70 ألف مصاب تعافى منها أكثر من 63 ألفا.

كما سجلت حالة وفاة واحدة ليصل المجموع إلى 246 وفاة.

23:01- حصيلة خفيفة في السودان

سجل السودان خلال 24 ساعة 27 إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 13 ألفا و640 ألف إصابة.

في المقابل لم تسجل أي حالة وفاة، حيث استقر المجموع عند 836 حالة وفاة.

23:00- موريتانيا: حالات التعافي أكثر من الإصابات

أحصت السلطات في خلال الساعاتـ24 الماضية 20 حالة تعاف من فيروس كورونا مقابل 14 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع المجموع إلى نحو 7500 مصاب تعافى منهم أكثر من 7100، في حين استقرت الوفيات عند 161 وفاة.

22:09- لا إصابات أو وفيات جديدة في اليمن

قالت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا التابعة للحكومة اليمنية اليوم إنه تم إحصاء 9 حالات شفاء من فيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة ولا وفاة بالمرض.

وأضافت الجنة -في بيان- أن إجمالي الإصابات بالفيروس هو 2031 إصابة منها 587 وفاة، و1275 حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، والتي كانت السلطات الصحية المنبثقة عنها أعلنت حتى 18 مايو/أيار الماضي عن تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، ويتعرض الحوثيون لاتهامات من خصومهم بالتكتم على الأعداد الحقيقة لضحايا الوباء.

مواطنون هنود ينتظرون دورهم لإجراء فحص سريع خاص بفيروس كورونا في مركز بنيودلهي (رويترز)

21:40- أكثر من ألف إصابة بكورونا في لبنان

في حصيلة يومية جديدة مرتفعة، شهد لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتخطى المجموع 38 ألف إصابة تم تسجيلها منذ أواخر فبراير/شباط الماضي.

كما سجلت في نفس المدة 10 حالات وفاة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 361 وفاة.

21:24- أكثر من 8 آلاف إصابة في فرنسا

سجلت فرنسا في الساعات الـ24 الماضية أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 4 آلاف إصابة أمس، وكانت قد شهدت قبل أيام حصيلة غير مسبوقة تعدت 13 ألف إصابة في يوم واحد.

كما أحصت السلطات الصحية في فرنسا 85 حالة وفاة جديدة ليقترب مجموع الوفيات من 32 ألفا.

21:23- العدد الحقيقي للمصابين بكورونا في الهند ربما يكون 60 مليونا

أعلنت السلطات الطبية الهندية المسؤولة عن إدارة وباء كورونا اليوم أن أكثر من 60 مليون هندي، أي أكثر بعشر مرات من الأرقام الرسمية، ربما أصيبوا بالفيروس، وذلك استنادا إلى دراسة وطنية تستند إلى التحاليل المصلية التي تقيس الأجسام المضادة.

ووفقا للأرقام الرسمية، أصيب أكثر من 6.1 ملايين هندي من أصل 1.3 مليار نسمة في البلاد، وهذا يجعلها ثانية في العالم، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات.

لكن تحاليل الدم التي أجريت على 29 ألف شخص في 21 ولاية هندية بين منتصف أغسطس/آب ومنتصف سبتمبر/أيلول الجاتري أظهرت أن عدد المصابين قد يكون أكبر من ذلك بكثير.

وقال المدير العام للمجلس الهندي للبحث الطبي بلرام باغافا خلال مؤتمر صحافي بوزارة الصحة إن الاستنتاج الرئيسي لتحاليل المصل هذه أن واحدا من كل 15 فردا فوق سن العاشرة تعرض في أغسطس/آب للفيروس.

20:53- عشرات الوفيات وأكثر من 2000 إصابة بالمغرب

سجل المغرب في الساعات الـ24 الماضية 2076 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتخطى الإجمالي 121 ألفا تعافى منهم 100 ألف.

كما أحصت وزارة الصحة المغربية 39 حالة وفاة جديدة ليرتفع المجموع إلى 2152 وفاة.

في مركز طبي بمدينة هيوستن الأميركية مطلع الشهر الجاري، سيدة تودع والدتها المسنة المصابة بفيروس كورونا، والتي توفيت لاحقا في نفس اليوم جراء المرض (رويترز)

20:52- 7 وفيات في الجزائر

تسبب فيروس كورونا في 7 وفيات جديدة في الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 1726 وفاة.

وعلى غرارا الوفيات استمرت الإصابات في تراجع حيث سجلت في نفس المدة 155 إصابة جديدة فقط ليرتفع المجموع إلى 51 ألفا و368 إصابة بالفيروس.

20:46- أكثر من 30 ألف إصابة جديدة في أميركا

أحصت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها نحو 34 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع المجموع إلى 7 ملايين و129 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

كما أحصت نفس المراكز 270 حالة وفاة جديدة ليتجاوز الإجمالي 204 آلاف و500 حالة وفاة.

19:58- الإصابات والوفيات في تركيا

أحصت تركيا اليوم 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 317 ألف مصاب تعافى منهم 278 ألفا.

كما تم إحصاء 68 وفاة ليصل المجموع إلى 8130 وفاة.

19:08- حصيلة قياسية في بريطانيا

سجلت بريطانيا اليوم 7143 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأعلن كذلك عن 71 حالة وفاة جديدة، وهي أعلى حصيلة منذ تسجيل97 وفاة مطلع يوليو/تموز الماضي.

وتفرض السلطات إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد، حيث تحاول الحكومة احتواء تفشي الفيروس.

عايدة طبية متنقلة في العاصمة الأردنية عمان في إطار جهود مكافحة وباء كورونا (رويترز)

18:50- الحصيلة اليومية في السعودية

أحصت السلطات الصحية في السعودية اليوم 27 جديدة جراء فيروس كورونا ليرتفع المجموع منذ بدء تفشي الوباء إلى 4739 حالة وفاة.

كما تم إحصاء 539 إصابة جديدة بالفيروس ليتعدى الإجمالي 344 ألف، في حين تخطى عدد المتعافين من المرض 318 ألفا.

18:49- 6 وفيات ومئات الإصابات في الأردن

أحصت السلطات الصحية في الأردن اليوم 6 وفيات جديدة جراء فيروس كورنا ليصل المجموع إلى 57 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء بالمملكة.

كما تم تسجيل 823 إصابة جديدة بالفيروس إلى أكثر من 10 آلاف إصابة، في حين تعافى 4500 من المصابين بالمرض.

18:00- سلطات نيويورك تفرض غرامات

قررت سلطات مدينة نيويورك بالولايات المتحدة فرض غرامة مالية على كل من يرفض ارتداء الكمامة، وسيسري هذا الإجراء بداية من اليوم الثلاثاء.

ويأتي الإجراء الذي أعلن عنه عمدة نيويورك في ضوء تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

17:06- بوتين يريد أخذ جرعة من اللقاح الروسي

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم الحصول على جرعة لقاح "سبوتنيك في" (Sputnik V) الذي أعلنت موسكو أواخر أغسطس/آب الماضي تسجيله بوصفه أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية تاس، قال بيسكوف إن بوتين ينوي أخذ حقنة من اللقاح قبل زيارته المقبلة إلى كوريا الجنوبية، والتي لم يحدد الجانبان موعدها بعد.

ورغم الشكوك التي أثيرت في الغرب وحتى داخل روسيا حول فعالية اللقاح وسلامته، إلا أن موسكو وقعت اتفاقات لتصدير حوالي 1.2 مليار جرعة من هذا اللقاح إلى دول بينها البرازيل والمكسيك.

ميركل تريد فرض قيود جديدة في وقت تجاوز معدل الإصابات بكورونا يوميا ألفي إصابة (غيتي)

16:51- ميركل تريد قيودا جديدة

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم إلى فرض قيود جديدة لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد مع اقتراب فصل الشتاء، وذلك في ظل مخاوف من أن تفاقم الإنفلونزا الموسمية الوضع الوبائي، خاصة بعد تسجيل أكثر من ألفي إصابة يوميا بكورونا.

ومن بين الإجراءات التي تريدها ميركل، والتي يفترض إقرارها اليوم خلال اجتماعها بمسؤولي المناطق الـ16 في ألمانيا، أن يقتصر عدد المشاركين في حفلات خاصة على 25 شخصا وعلى 50 شخصا في الحفلات المقامة في الأماكن العامة.

16:38- 70 وفاة وآلاف المصابين بكورونا في العراق

في حصيلة يومية جديدة مرتفعة، أحصت السلطات الصحية في العراق اليوم 70 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، مما يرفع المجموع إلى 9122 وفاة.

كما سجلت 4724 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 358 ألف مصاب تعافى منهم نحو 289 ألفا.

16:37- 13 وفاة ومئات الإصابات في ليبيا

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم بوفاة 13 من المصابين بفيروس كورونا يرتفع الإجمالي إلى 540 حالة وفاة.

كما سجلت 801 إصابة جديدة بالفيروس ليتخطى الإجمالي 34 ألف مصاب تعافى منهم نحو 19 ألفا.

مقالة غيبريسوس في الإندبندنت تأتي في وقت تجاوزت فيه عالميا مليون وفاة (لأوروبية)

16:20- حصيلة قياسية في هولندا

في حصيلة يومية غير مسبوقة منذ بدء تفشي فيروس كورونا في هولندا، أحصت السلطات الصحية اليوم 3011 إصابة جديدة بالفيروس، ويأتي ذلك في وقت اتُخذت فيه إجراءات جديدة لمكافحة موجة ثانية من الوباء.

وقال المعهد الوطني للصحة إن عدد الإصابات ارتفع بشدة في جميع المناطق تقريبا وضمن جميع المجموعات العمرية.

16:19- مدير منظمة الصحة العالمية: الأوان لم يفت لمحاربة كورونا

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الوقت لم ينفد لمحاربة وباء كورونا عالميا.

ففي افتتاحية نشرتها اليوم صحيفة الإندبندنت البريطانية، وتزامنت مع تجاوز الوفيات بالفيروس مليون حالة وفاة، بالإضافة إلى 33 مليون مصاب بالفيروس، قال أدهانوم إن "الأمثولة الأهم تبقى هي نفسها مهما كانت المرحلة التي بلغتها الجائحة في بلد ما: لا يفوت الأوان أبدا لتغيير مجرى الأمور".

وتحدث مدير المنظمة التابعة للأمم المتحدة عن السرعة غير المسبوقة التي نجح فيها العالم في اعتماد فحوصات، ورص الصفوف للتوصل إلى لقاحات فعالة وآمنة ضد الفيروس.

15:27- أكثر من 400 إصابة بفلسطين

أحصت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتصدر قطاع غزة بواقع 85 إصابة تليه محافظة الخليل بواقع 77 إصابة، وقد تجاوز إجمالي منذ تفشي الوباء 50 ألف مصاب تعافى منهم أكثر من 40 ألفا.

وبالتوازي، سجلت 7 وفيات جديدة مما يرفع المجموع إلى 350 حالة وفاة.

جنازة أحد المتوفين بفيروس كورونا في محافظة بنزرت شمالي تونس (وكالة الأناضول)

15:17- عشرات الوفيات بتونس

في الساعات الـ48 الماضية، سجلت تونس حصيلة جديدة مرتفعة مع تسجيل 32 حالة وفاة، مما يرفع المجموع إلى 246 وفاة.

كما سجلت خلال نفس المدة 1291 إصابة، مما يرفع الإجمالي إلى 17 ألفا و405 إصابات، وكانت البلاد أحصت مؤخرا أكثر من 1000 إصابة خلال 24 ساعغة فقط، وهي حصيلة غير مسبوقة.

وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس التونسي قيس سعيّد العودة للحظر الصحي الشامل، وذلك في ذلك تسارع نسق تفشي فيروس كورونا، وتزايد الوفيات منذ فتح الحدود أواخر يونيو/حزيران الماضي.

15:14- الإصابات في الكويت

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الثلاثاء تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد19-" إلى607.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل587 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 104 ألفا و 568.

وأشار المتحدث إلى وجود 127 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

15:13- تايلاند تقترض

من المقرر أن تقترض تايلاند 46 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، في ظل توسيع نطاق إجراءات التحفيز المالي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وسط تراجع إيرادات

الدولة.

14:50- الآباء يصعقون من أسعار قص شعر أطفالهم بألمانيا

رغم خفض ضريبة المبيعات في ألمانيا، علت تكلفة قص الشعر علوا واضحا الشهر الماضي.. خاصة شعر الأطفال.

هذا ما كشفت عنه بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الثلاثاء، والتي أظهرت أيضا أن أقل زيادة في أسعار قص الشعر بعد رفع إجراءات العزل العام وقرارات الإغلاق كانت من نصيب النساء.

فرغم خفض ضريبة القيمة المضافة في الأول من يوليو/تموز إلى 16% نزولا من 19%، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء زيادة تكلفة قص شعر الأطفال بنسبة 9.4 في المئة في أغسطس آب وبنسبة 6.5 % للرجال و5.8% للنساء.

وقال مكتب الاحصاء "أحد الأسباب على الأرجح هو تطبيق إجراءات نظافة صارمة بعد إعادة الفتح…على سبيل المثال، ربما لا تقدم الصالونات خدمة حلاقة الشعر دون غسله".

14:45 – الأعراض الجانبية تظهر على 9 من كل 10 متعافين

أظهرت دراسة أولية أجرتها كوريا الجنوبية أن أعراضا جانبية، كالإعياء والعواقب النفسية وفقدان حاستي الشم والتذوق، ظهرت على تسع من بين كل عشرة متعافين من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال كوون جون-ووك المسؤول في المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إفادة مقتضبة إن مسحا إلكترونيا أجري بمشاركة 965 شخصا تعافوا من مرض كوفيد-19 وإن 879 منهم، أي 91%، قالوا إنهم أصيبوا بعرض جانبي واحد على الأقل للمرض.

وكان الإعياء هو العرض الجانبي الأكثر شيوعا حيث تحدث 26.2% من المشاركين عن شعورهم به تليه صعوبة التركيز بنسبة 24.6% وفقا لما قاله كوون.

وتشمل العواقب للمرض الأعراض الجانبية النفسية أو العقلية وفقدان حاستي الشم أو التذوق.

14:25 – الإصابات في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 3677 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 453 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 25 ألفا و 986 حالة، بعد تسجيل 207 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

14:20- قطر: عدد المتعافين أكبر من المصابين بكورونا

في حصيلة يومية جديدة أعلنتها وزارة الصحة في دولة قطر، تم تسجيل 222 حالة إصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية بينها 10 حالات لمسافرين عائدين من الخارج يخضعون للحجر الصحي.

ووفق نفس المصدر، فقد سجل خلال نفس المدة شفاء 239 من المصابين بالفيروس ليصل بذلك الإجمالي إلى 122 ألفا و448 متعافيا من المرض.

14:05 – الإغلاق الشامل في إسرائيل

استبعد وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين الثلاثاء رفع قيود الإغلاق الشامل الثاني بعد انتهاء فترة الأسابيع الثلاثة التي أعلن عنها في وقت سابق لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال إدلتشاين للإذاعة العامة الإسرائيلية "لا مجال لذلك. لا إمكانية لرفع كل القيود والقول إن الأمر انتهي وأن كل شيء على ما يرام".

وكانت إسرائيل أعلنت في 18 سبتمبر/أيلول مرحلة إغلاق ثانية نتيجة ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، لتصبح الأولى في العالم في عدد الإصابات، نسبة إلى عدد السكان.

13:00 – إجراءات احترازية مع بدء السماح بالعمرة

أعلنت السعودية، الثلاثاء، عن إجراءات احترازية ستتبعها مع بدء السماح بأداء العمرة تدريجيا؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، ومنها منع الوصول إلى الكعبة والحجر الأسود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن تلك الإجراءات تشمل منع الوصول إلى الكعبة المشرفة، والحجر الأسود، مشيرة إلى أن الطواف سيكون من خارج الحاجز الموجود حاليا.

وأضافت أنها تشمل كذلك تعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميا، وتعقيمه قبل دخول كل فوج إليه، وبعد خروجه منه.

كما سيتم، حسب واس، توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظا على سلامتهم.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض فيروس كورونا على أي معتمر.

12:53 – 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح للبلدان الفقيرة

أعلن تحالف اللقاحات (غافي) المتعاون مع منظمة الصحة العالمية الثلاثاء تخصيص مئة مليون جرعة إضافية من اللقاح المستقبلي ضد كوفيد-19 للبلدان الفقيرة.

وفي مطلع أغسطس/آب، أعلن تحالف "غافي" ومؤسسة بيل وميليندا غايتس التعاون مع معهد "سيروم إنستيتيوت أوف إنديا"، أكبر مصنع للقاحات في العالم لناحية عدد الجرعات، لتسليم مئة مليون جرعة.

وستباع اللقاحات بسعر لا يتعدى 3 دولارات للجرعة الواحدة، مع إمكان الحصول على جرعات أكثر.

12:44 – إعادة فتح المدارس في باكستان

أعلنت الحكومة الباكستانية اليوم الثلاثاء، السماح للمدارس الابتدائية باستئناف الدراسة اعتبارا من صباح غد الاربعاء، بعد إعادة النظر في وضع كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت شبكة "جيو نيوز" التلفزيونية الاخبارية عن وزير التعليم الاتحادي، شفقت محمود، قوله بعد حضوره اجتماع في مركز عمليات القيادة الوطني، إن قرار إعادة فتح المدارس تم اتخاذه بالإجماع.

وطمأن وزير التعليم أولياء أمور الطلبة بأن الحكومة اتخذت الإجراء بعد أن قامت ببحث وتفتيش دقيقين.

12:35 – الإصابات في إندونيسيا

سجلت إندونيسيا 4002 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ليرتفع الإجمالي إلى 282724 حسبما أظهرت بيانات فريق مكافحة كوفيد-19 في البلاد.

وسجل البلد الواقع في جنوب شرق آسيا 128 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 10 آلاف و601 حالة وفاة.

11:20- الإصابات في اليابان

أكدت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه).

وجاءت الحصيلة أعلى من 200 حالة لأول مرة منذ ثلاثة أيام، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في العاصمة اليابانية إلى 25 ألفا و547 حالة.

من ناحية أخرى، أشارت أحدث إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الصادرة اليوم الثلاثاء إلى ارتفاع أعداد الاصابات بالفيروس في اليابان إلى 82 ألفا، و484 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 1561 حالة.

11:19 – نمو الاقتصاد الفيتنامي

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد الفيتنامي نما بوتيرة أسرع في الربع الثالث، لكنه لا يزال دون مستوى ما قبل جائحة كورونا.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.62% على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد نمو معدل بنسبة 0.39% في الربع الثاني.

وقال جاريث ليذر، الخبير الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس"، إن الاقتصاد انتعش في الربع الثالث، ومن المفترض أن يستمر في الأداء القوي خلال العام المقبل.

10:48 – دراسة أميركية بشأن إصابة الأطفال بالفيروس

أظهرت دراسة جديدة للسلطات الصحية الأميركية، أن الولايات المتحدة سجلت رسميا 277 ألفا و285 إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى الأطفال بين سن 5 أعوام و17 منذ مارس/آذار، مع 51 وفاة.

وتأتي هذه الدراسة التي هي الأكثر اكتمالا في الموضوع، في وقت تفكر المدارس في إعادة التلامذة إلى الصفوف.

فبين الأول من مارس/آذار، و19 سبتمبر/أيلول، بلغت نسبة الوفيات المؤكدة بالفيروس لدى الأطفال في سن الدراسة في الولايات المتحدة 0.018%، وفق هذه الدراسة التي نشرتها المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) الاثنين.

وبما أن عدد الحالات المؤكدة، للأطفال والبالغين على السواء، بعيد جدا عن عدد الإصابات الفعلي في ظل وجود حالات كثيرة من دون خطورة لم يخضع أصحابها لأي اختبارات، فإن الأرقام الجديدة تؤكد أن نسبة الوفيات الفعلية جراء فيروس كورونا متدنية للغاية لدى أفراد هذه الفئة العمرية، مقارنة مع البالغين وبالأخص مع المسنين.

وبصورة عامة، أظهرت دراسات عدة في الولايات المتحدة أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بأشكال خطيرة من كوفيد-19 مقارنة مع البالغين، رغم أنهم ليسوا محصنين تماما.

10:11 – الإصابات في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن ألمانيا سجلت اليوم الثلاثاء 2089 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة.

العالم وصل لنقطة مؤلمة

09:48 – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان "وصل عالمنا إلى نقطة مؤلمة".

وأضاف "يجب ألا تغيب عن بالنا أبدا كل روح بشرية. كانوا آباء وأمهات.. زوجات وأزواجا.. إخوة وأخوات.. أصدقاء وزملاء".

09:47 – أرقام مفزعة

أجرت وكالة رويترز إحصائيات أبانت أن الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا تجاوزت المليون عالميا. ووفق نفس الإحصائيات، يموت ما يربو على 5400 حول العالم كل 24 ساعة، وذلك بناء على متوسط الوفيات حتى الآن في سبتمبر/أيلول.

ويعادل هذا نحو 226 وفاة في الساعة أو وفاة كل 16 ثانية، ويعني ذلك أن العالم يفقد كل دقيقة نحو 4 أشخاص.

فخلال مشاهدة مباراة كرة قدم مدتها 90 دقيقة، يموت 340 في المتوسط.

وتمثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند حوالي 45% من جميع وفيات كوفيد-19 على مستوى العالم. ورفعت الدول الثلاث تدابير التباعد الاجتماعي في الأسابيع القليلة الماضية.

وفي أوروبا، تمثل الوفيات نحو 25% من حالات الوفاة بالمرض في العالم. وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفش مثير للقلق في غرب أوروبا قبل أسابيع قليلة من موسم الإنفلونزا.

النمو الآسيوي عند أدنى مستوى منذ 1967

09:47 – قال البنك الدولي في تحديث اقتصادي إن جائحة فيروس كورونا من المتوقع أن تسفر عن أقل معدل نمو خلال ما يربو على 50 عاما في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي علاوة على الصين فيما ستدفع ما يصل إلى 38 مليون شخص نحو الفقر.

وتوقع البنك الدولي في تقريره الصادر أمس الاثنين أن تحقق المنطقة نموا 0.9% فحسب في 2020 وهو أدنى مستوى منذ عام 1967.

وكان من المتوقع أن يصل النمو في الصين إلى 2% هذا العام، مدعوما بالإنفاق الحكومي والصادرات القوية وانخفاض معدل

الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ مارس آذار، لكنه تراجع بسبب بطء الاستهلاك المحلي.

وقال البنك الدولي إن من المتوقع أن تشهد بقية منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي انكماشا بنسبة 3.5%.

4:32- الصين تسجل 12 إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأوضحت اللجنة أن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج.

ويبلغ الآن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 85384 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

3:48 – 3400 حالة إصابة في المكسيك

أشارت بيانات وزارة الصحة في المكسيك إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 733717 حالة، بالإضافة إلى 76603 وفيات.

وأعلنت السلطات تسجيل 3400 حالة إصابة جديدة، إضافة إلى 173 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

2:02- 13 ألف إصابة و317 وفاة في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 13 ألفا و155 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن 317 وفاة بسبب المرض.

وسجلت البرازيل ما يربو على 4.7 ملايين إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، في وقت ارتفع فيه العدد الرسمي للوفيات إلى 142 ألفا و58 حالة، بحسب بيانات الوزارة.

1:12- وفيات وإصابات في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 18 وفاة جراء الفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 102 ألف و955 حالة من ضمنهم 95 ألفا و586 حالة تم شفاؤها و5901 حالة وفاة".

00:33- سلوفاكيا تحظر معظم الفعاليات الثقافية والرياضية

قال رئيس الوزراء السلوفاكي إيجور ماتوفيتش إن حكومته حظرت معظم الفعاليات الثقافية والرياضية العامة بسبب تسارع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه يتعين على المواطنين وضع الكمامات وتجنب التجمعات العائلية والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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