كورونا اليوم.. الوباء يتفشى في سجون لبنان وعشرات الوفيات بالسعودية والعراق

تشير آخر الإحصائيات إلى أن فيروس كورونا المستجد أصاب حتى مساء اليوم الاثنين أكثر من 33 مليون شخص حول العالم، توفي منهم أكثر من مليون، في حين تماثل للشفاء أزيد من 24.7 مليونا.

وفيما يلي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم لليوم الاثنين 28 سبتمبر/أيلول 2020، حسب توقيت مكة المكرمة:

22:30- حفل عائلي يرفع عدد الإصابات بولاية ألمانية

أعلنت سلطات مدينة بيليفيلد (غربي ألمانيا) اليوم الاثنين وضع 950 تلميذا ومعلما في الحجر الصحي، بعد ارتفاع أعداد الإصابات في ولاية شمال الراين وستفاليا (التي تقع بها المدينة) عقب حفل عائلي.

وأضافت السلطات أنه خارج المدارس، هناك في الوقت الراهن أكثر من 650 شخصا في الحجر، لكن معظمهم ليست لهم علاقة بالحفل العائلي.

22:20- بريطانيا تسجل 4044 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

أظهرت بيانات الحكومة البريطانية اليوم الاثنين تسجيل 4044 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 439 ألفا و13 حالة.

وأوضحت البيانات زيادة عدد الوفيات 13 حالة، ليصبح الإجمالي 42 ألفا ووفاة واحدة.

22:00- أميركا تسجل 295 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أنها سجلت 36 ألفا و335 إصابة جديدة بفيروس كورونا و295 وفاة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ 7 ملايين و95 ألفا و422 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 204 آلاف و328.

اكثر من 300 إصابة بالفيروس في سجن رومية (الفرنسية)

21:50- أكثر من 600 إصابة في سجني رومية وزحلة اللبنانيين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية -في بيان اليوم الاثنين- إصابة 377 شخص بفيروس كورونا في سجن رومية المركزي (شرق بيروت) و237 في سجن زحلة (شرقي لبنان).

وأعلن البيان أن جميع المصابين في السجون حالتهم مستقرّة، ووضعهم الصّحي غير خطير، وهم قيد المتابعة من قبل ضباط وأطباء قوى الأمن ومنظمة الصحة العالمية.

ويطالب أهالي السجناء بإصدار عفو عام عن أبنائهم في ظل تفشي فيروس كورونا في السجون.

وبشكل عام، ارتفع عدد الاصابات في لبنان إلى 37 ألفا و272، بعد تسجيل 1018 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 351.

21:30- 15 وفاة بسلطنة عمان و4 في الكويت

أعلنت سلطنة عمان الاثنين وفاة 15 شخصا جراء فيروس كورونا، في حين رصدت الكويت 4 حالات، وفق بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة العمانية بتسجيل 15 وفاة، و607 إصابات بكورونا، إضافة إلى تعافي 433، مضيفة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 98 ألفا و57، منها 924 وفاة، و88 ألفا و234 حالة شفاء.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات و437 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 582، موضحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 103 آلاف و981؛ منها 605 وفيات، و95 ألفا و511 متعافيا.

أطباء أتراك يعاينون حالة مصاب بالفيروس في إحدى مستشفيات العاصمة أنقرة (الأناضول)

20:10- عدد المتعافين اليومي من كورونا في تركيا يفوق عدد الإصابات

بلغت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا اليوم الاثنين 1422، ليتجاوز عدد المتعافين اليومي المصابين لأول مرة منذ فترة طويلة.

وأظهرت أحدث إحصاءات وزارة الصحة التركية تسجيل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين شهدت 24 ساعة الأخيرة، تسجيل 65 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 8062.

وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في تركيا إلى 315 ألفا و845، بينهم 1596 مريضا في حالة حرجة.

20:00- تسجيل 146 إصابة جديدة في الجزائر

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الاثنين 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 51 ألفا و213.

وكشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا -في المؤتمر الصحفي اليومي- عن رصد 5 وفيات جديدة، ليصبح مجموع الوفيات 1719.

18:45- رئيس كينيا يمدد حظر التجول شهرين

قرر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا اليوم تمديد حظر التجول المفروض لمكافحة فيروس كورونا لمدة شهرين في كافة أنحاء البلاد، وقال إن القيود ستخضع للمراجعة خلال 60 يوما.

وسجلت كينيا 38 ألفا و115 إصابة و691 وفاة بالفيروس منذ الإعلان عن أول حالة في 13 مارس/آذار.

الولايات المتحدة لا تزال بعيدة عن نهاية وباء فيروس كورونا (رويترز)

18:00- مسؤول طبي: أميركا لا تزال بعيدة عن نهاية الوباء

نقلت شبكة "إن بي سي" (NBC) الإخبارية اليوم عن مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد قوله إن البلاد لا تزال بعيدة عن نهاية وباء فيروس كورونا، وذلك في تناقض مع تقييم للرئيس دونالد ترامب.

وكان ترامب قد وبخ ريدفيلد في الآونة الأخيرة بسبب تقييم غير متفائل عن معدلات التعافي من الوباء.

وقال ريدفيلد للشبكة الإخبارية الأميركية "نحن بعيدون كل البعد عن نهايته"، مناقضا تصريحات لترامب قال فيها إن نهاية الوباء وشيكة.

17:35- تسجيل 62 وفاة جديدة في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الاثنين تسجيل 62 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 9052 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 4116 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 353 ألفا و566.

17:20- السعودية تسجل 29 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في السعودية 29 وفاة و455 إصابة بكورونا، وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 333 ألفا و648، بينها 4712 وفاة، و317 ألفا و846 حالة تعاف.

17:00- الإغلاق الجزئي في مدريد يطال مليون شخص مع تشديد الإجراءات

بات مليون شخص من سكان مدريد خاضعين لإغلاق جزئي اليوم، مع تشديد السلطات القيود بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو قرار تعتبره الحكومة المركزية غير كاف، داعية إلى تطبيق القيود في كافة أنحاء العاصمة.

وفرضت قيود جديدة على حركة 167 ألف شخص بات لا يمكنهم المغادرة إلا للتوجه إلى العمل أو المدرسة أو لأسباب طبية رغم أنهم قادرون على التنقل بحرية ضمن مناطقهم، وقبل ذلك فرضت السلطات إغلاقا مماثلا الاسبوع الماضي شمل 850 ألف شخص.

وتسير الشرطة دوريات للتأكد من تطبيق القواعد الجديدة على نحو سدس سكان المنطقة البالغ عددهم 6.6 ملايين نسمة.

إسبانيا تتحسب لموجة شديدة من الوباء (غيتي)

16:40- عدد الإصابات في كندا يتجاوز 155 ألفا

وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كندا إلى 155 ألفا و428 حالة، اليوم الاثنين، وذلك حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الفيروس بلغ 9318، في حين تعافى 133 ألفا و204 من المصابين حتى الآن .

16:25- كورونا يطل برأسه على ركاب سفينة سياحية في اليونان

أكدت شركة "تي يو آي" الألمانية اليوم الاثنين أن الرحلة البحرية الأولى لسفينة "ماين شيف 6" التي تعود للخدمة منذ بداية الوباء توقفت بشكل مفاجئ، حيث ثبتت إصابة أفراد من الطاقم بفيروس كورونا.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية اليونانية بأن السفينة أبحرت وعلى متنها ما يقرب من ألف راكب من مدينة هيراكليون في جزيرة كريت ليل الأحد، وبعد ظهور النتائج، قطع القبطان الرحلة وتوقف بالقرب من جزيرة ميلوس الصغيرة في انتظار التعليمات.

16:10- إيران تسجل 3512 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين تسجيل 3512 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليقترب إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد من 450 ألفا.

وصرحت متحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 25 ألفا و779 حالة، بعد تسجيل 190 وفاة جديدة.

ولفتت إلى أن 4068 من المصابين بكورونا في وضع حرج، ويخضعون للعناية المركزة، في حين تجاوز عدد المتعافين 376 ألفا.

أقارب أحد ضحايا الفيروس يودعون جثمانه في إحدى المحارق بالعاصمة الهندية نيودلهي (رويترز)

15:25- بسبب كورونا.. تونس تعلن تأجيل مهرجان قرطاج السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان قرطاج السينمائي في تونس اليوم الاثنين تأجيل انعقاد فعالياته إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل، خشية تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة إدارة المهرجان الذي كان من المقرر انعقاد الدورة 31 في الفترة بين 7 و12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وحتى مساء الأحد، سجلت تونس إجمالا 16 ألفًا و114 إصابة بفيروس كورونا، بينها 214 وفاة.

15:10- عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند يتجاوز 6 ملايين

أعلنت الهند اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا المستجد تجاوز عتبة 6 ملايين، وباتت تقترب من حصيلة الولايات المتحدة، التي تعد الدولة الأكثر تضررا بالوباء.

وتسجّل الهند يوميا بين 80 و90 ألف إصابة منذ بدأت الإعلان عن أكبر ارتفاع في الحصيلة اليومية منذ أواخر أغسطس/آب الماضي.

ومع إعلان وزارة الصحة الهندية الاثنين تسجيل 6.1 ملايين إصابة منذ بدء انتشار الوباء، باتت الهند قريبة في الأسابيع المقبلة من تخطي الولايات المتحدة بوصفها الدولة الأكثر تضررا في العالم من حيث عدد الإصابات، والتي سجلت حتى الآن 7.1 ملايين إصابة.

روبوت هندي الصنع يستخدم لربط مرضى فيروس كورونا بالعالم الخارجي لمنحهم استراحة من العزلة (الأناضول)

15:00- تسجيل 503 إصابات جديدة بكورونا و10 وفيات بين الفلسطينيين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و10 وفيات خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة -في بيان صحفي- إن القدس وضواحيها سجلت العدد الأعلى من إصابات اليوم، بإجمالي 105 إصابات، تلتها محافظة الخليل بواقع 68 إصابة، وسجل قطاع غزة 35 إصابة، في حين توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

14:50- ميركل: إصابات كورونا اليومية في ألمانيا قد تتجاوز 19 ألفا

ذكرت صحيفة بيلد أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أبلغت قيادة حزبها اليوم الاثنين أن إصابات فيروس كورونا قد تسجل 19 ألفا و200 حالة يوميا في البلاد، إذا استمر الاتجاه الحالي، لكنها شددت على ضرورة استمرار عمل الاقتصاد.

ونقلت الصحيفة -واسعة الانتشار، والتي لم تذكر مصدر معلوماتها عن ميركل- قولها "يجب أن نتدخل سريعا ونحتوي العدوى.

14:40 – 3 آلاف و73 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، تسجيل 3 آلاف و73 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 307 آلاف و288 حالة.

14:10 – الإمارات تسجل 626 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة



أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الاثنين، تسجيل 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليرتفع مجموع الحالات المسجلة إلى 92 ألفا و95 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ عدد الوفيات 413 حالة.

حصيلة الإصابات في الولايات المتحدة تجاوزت 7 ملايين (غيتي)

12:10 – أميركا لا تزل تتصدر القائمة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 7 ملايين و115 ألفا و338 إصابة، وذلك عقب تسجيل 36 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

11:00 – روسيا تعلن تسجيل 8 آلاف و135 إصابة جديدة بكورونا

السلطات الصحية الروسية تعلن تسجيل 8 آلاف و135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى معدل إصابات يومي منذ مايو/ أيار.

10:39 – إصابات جديدة في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظات القطاع، وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إنها سجلت تعافي 145 حالة من مصابي الفيروس. وقد بلغ إجمالي الإصابات في القطاع منذ مارس/ آذار الماضي 2826 إصابة بينها 21 حالة وفاة.

10:20- ارتفاع الإصابات بكورونا في فرنسا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 552 ألفا و473 حالة اليوم الاثنين بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

10:00 – معدل جديد للإصابات في هولندا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 113 ألفا و564 حالة اليوم الإثنين بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفعت في باكستان لأكثر من 300 ألف إصابة (رويترز)

9:48 – 1192 إصابة جديدة في ألمانيا

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بنحو 1192 حالة اليوم الاثنين وفق بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، فيما بلغ عدد الوفيات المبلغ عنها ثلاثة ليرتفع عدد الكلي لوفيات كورونا إلى 9 آلاف و460 حالة، وفقا نفس المصدر.

9:15 – عدد الإصابات في الهند يصل ستة ملايين و74 ألفا و702 حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ستة ملايين و74 ألفا و702 حالة، وذلك عقب تسجيل 82 ألفا و170 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

8:50 – ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 310 آلاف و841 حالة في باكستان

أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 310 آلاف و841 حالة.

8:34 – 21 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الصيني

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الاثنين بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 21 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي بالصين 85372 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

إخبار حوالي 1700 طالب في مجمعين سكنيين للطلاب في مانشستر بالعزل الذاتي (غيتي)

5:10 – رفع حظر التجول الليلي في ملبورن الأسترالية

تم رفع حظر التجول الليلي المفروض منذ ثمانية أسابيع في جميع أنحاء مدينة ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا، والتي كانت تمثل بؤورة الفيروس في أستراليا.

وسجلت الولاية خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتم تسجيل ثلاث وفيات، ليرتفع عدد الوفيات في الولاية إلى 787 والعدد في كل أنحاء أستراليا إلى 875 وفاة.

3:57 انخفاض عدد الإصابات بكوريا الجنوبية

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت اليوم الاثنين 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يمثل أدنى عدد منذ 11 أغسطس/آب الماضي.

واشارت بيانات المراكز إلى أن من بين الحالات الجديدة 40 حالة محلية وعشر حالات لأشخاص قادمين من الخارج.

3:51 – إصابات المكسيك تجاوزت 730 ألفا

أشارت بيانات وزارة الصحة في المكسيك إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 730317 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 76430 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات تسجيل 3886 حالة إصابة جديدة إضافة إلى 187 حالة وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

1:12- إصابات ووفيات جديدة بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و14 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 102 ألف و840 حالة من ضمنهم 95 ألفا و85 حالة تم شفاؤها، و5883 حالة وفاة".

إجراءات صحية في مدينة نيويورك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا (رويترز)

00:57- الفيروس يتفشى في أحياء يهودية بنيويورك

قال مسؤولو الصحة في مدينة نيويورك إنهم قلقون من الارتفاع المستمر في تفشي فيروس كورونا في أجزاء من جنوب "بروكلين" و"كوينز" حيث تتمركز المجتمعات اليهودية بشكل كبير.

وفي مجتمعات جرافيسيند وهوميسريست في بروكلين، ثبتت إصابة 6.75% من الذين خضعوا للاختبار مقارنة بـ6% يوم الجمعة.

00:57- تسجيل 300 وفاة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 14 ألفا و318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 335 وفاة بسبب المرض.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.7 ملايين إصابة بالفيروس، في حين بلغ العدد الرسمي للوفيات 141 ألفا و741 حالة.

00:51- اليونان تعلن وفاة أول مهاجر بكورونا

قال مسؤول في الحكومة اليونانية إن مهاجرا توفي أمس الأحد جراء إصابته بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، ليكون أول حالة وفاة مسجلة لطالب لجوء منذ ظهور الجائحة في البلاد في أواخر فبراير/شباط الماضي.

وقال المسؤول إن المتوفى أفغاني عمره 61 عاما وأب لطفلين، وكان يعيش في مخيم ملاكاسا للمهاجرين شمالي أثينا وإنه عولج في مستشفى بالعاصمة وتوفي بها. وأضاف أن السلطات تعكف على تتبع مخالطيه.

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