قائد القيادة الأميركية الوسطى: السعودية تريد حلا تفاوضيا لإنهاء حرب اليمن

قال قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي إن السعودية تسعى بصدق إلى حل عن طريق التفاوض ينهي الصراع في اليمن، في وقت تعثرت فيه مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحوثيين والحكومة الشرعية من أجل وقف الحرب في اليمن.

وأضاف الجنرال ماكينزي في سلسلة تغريدات أن تقييمه المبني على مشاورات مع المسؤولين العسكريين السعوديين يفيد بأن السلطات السعودية تسعى إلى حل تفاوضي لإنهاء النزاع في اليمن، وأن الرياض تريد الدخول في مفاوضات بحسن نية لوضع نهاية للأزمة في اليمن.

بالمقابل، اعتبر المسؤول الأميركي، الذي يقود القيادة العسكرية الوسطى منذ مارس/آذار 2019، "أنه لسوء الحظ هناك طرف ثالث في هذه المفاوضات هو إيران، ولا مصلحة لها في إنهاء حرب اليمن".

“It's my judgment based on dialogue, mil-to-mil dialogue within the Kingdom of Saudi Arabia and meetings I've had there, that Saudi Arabia genuinely seeks a negotiated end to the conflict in Yemen.

