قال إنها أنهت عزلة إسرائيل.. نتنياهو: اتفاقات السلام جيدة للأمن والقلب والجيب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اتفاقات السلام مع دولة الإمارات والبحرين والسودان حتى الآن جيدة "للأمن والقلب والجيب" حسب تعبيره، مضيفا أن مزيدا من الدول العربية ستلتحق بركب التطبيع.

وأوضح نتنياهو أن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى سيتوجه إلى الخرطوم قريبا لإتمام الاتفاقيات مع السودان.

واعتبر أن اتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان تضع حدا للعزلة الجغرافية التي كانت تعاني منها إسرائيل، وتقصّر مدة الرحلات الجوية وتخفّض كلفتها.

وقال المسؤول الإسرائيلي في تصريح متلفز بالعبرية "نحن نغيّر خارطة الشرق الأوسط"، مستعينا برسوم بيانية تظهر مسار الرحلات الجوية.

وشرح أن الرحلات الجوية عبر أجواء السعودية والبحرين والإمارات ستوفّر على الركاب المتّجهين إلى الهند ووجهات آسيوية أخرى "ساعات وبالطبع الكثير من المال".

وصار السودان ثالث دولة عربية تعلن منذ أغسطس/آب تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين.

وكان نتنياهو قد التقى مطلع العام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في أوغندا.

وأكد نتنياهو أن بلدانا أخرى ستطبّع العلاقات مع إسرائيل. وقال إن التقارب مع السودان سيكون مفيدا للإسرائيليين الراغبين بعبور الأطلسي.

وتابع "يمكننا الطيران غربا فوق السودان وفق اتفاقات أبرمناها قبل الإعلان عن التطبيع، وفوق التشاد التي أقمنا معها علاقات إلى البرازيل وأميركا اللاتينية".

وأضاف نتنياهو "كانت إسرائيل معزولة تماما… إسرائيل اليوم على تواصل مع العالم بأسره".