البث الحي
أخبار|عراق

شاهد.. عشرات المحتجين يحرقون مقر الديمقراطي الكردستاني في بغداد نصرة للحشد الشعبي

محتجون يضرمون النار في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد (الفرنسية)
محتجون يضرمون النار في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد (الفرنسية)
17/10/2020

اقتحم عشرات المحتجين من أتباع الحشد الشعبي في العراق، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، في منطقة الكرادة وسط بغداد، وأضرموا النار في المقر.

ويأتي الاحتجاج تنديدا بتصريحات القيادي في الحزب وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري، اتهم فيها فصائل من الحشد بالوقوف وراء القصف الذي طال مطار أربيل في إقليم كردستان العراق نهاية الشهر الماضي.

وذكر شهود عيان أن المحتجين هاجموا صباح اليوم مقر الحزب واقتحموه وأضرموا النار فيه، رغم وجود العشرات من القوات الأمنية المنتشرة لحمايته.

وكان زيباري قد طالب قبل أسبوعين في تغريدة على حسابه في تويتر "بتنظيف المنطقة الخضراء من الحشد الشعبي"، واصفا إياه بأنه "قوة خارجة عن القانون".

وعلى إثر هذه التغريدة حدثت مشادات داخل البرلمان العراقي بين نواب يؤيدون الحشد ونواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود البارزاني.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أدانت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب فيان صبري الحادثة. وقالت إن "ثقافة الحرق والسحل ما زالت موجودة لدى البعض"، مشيرة إلى أنه "بالفعل كان هناك حرق سفارات وحوادث مماثلة غيرها".

وأضافت "هذه ليست تظاهرة لأن التظاهر يجب أن يكون سلميا وفق الدستور"، محملة "فصائل غير منضبطة بالوقوف وراء هذه الأعمال"، من دون ذكر تفاصيل.

وكانت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قد اتهمت مطلع الشهر الجاري الحشد بإطلاق صواريخ على مطار أربيل حيث يتمركز جنود أميركيون.

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

تداعيات متسارعة.. الحشد الشعبي يحذر من استهداف قياداته والسفارة الأميركية تتأهب

حذّر القيادي في الحشد الشعبي العراقي شبل الزيدي اليوم مما سماه مخططا أميركيا يستهدف قيادات عراقية رافضة للوجود الأجنبي، في حين أعلنت السفارة الأميركية عن إجراء الاختبارات على أجهزة الطوارئ والإنذار.

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أميركية بأربيل بعد ساعات من تعهد رئيس وزراء العراق بحماية البعثات الدبلوماسية

قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية إن من وصفتها بمجموعة إرهابية نفذت هجوما بـ6 صواريخ قرب قاعدة للتحالف الدولي تتمركز بها قوات أميركية بمدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، مساء أمس الأربعاء.

المزيد من أخبار

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

وصفها بالظاهرة السلبية في الأمة.. مفتي عُمان يهاجم التودد للعدو

الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزيرة)

بعد توقيع اتفاق التطبيع.. إسرائيل والبحرين تدشنان اليوم علاقاتهما الدبلوماسية

وزير الخارجية البحريني (يمين) وممثل عن الحكومة الإسرائيلية عقب التوقيع على اتفاق التطبيع والتعاون التجاري (رويترز)

رحّب أردوغان بفوزه.. إرسين تتار رئيسا لجمهورية شمال قبرص التركية

زعيم حزب الوحدة الوطنية إرسين تتار خلال حملته الانتخابية (الأناضول)
الأكثر قراءة

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

بعد 50 سنة.. "نهايات غامضة" يحصل على ملف التحقيق باغتيال بلقاسم ويكشف تفاصيل سرية عن الجريمة

(الجزيرة)