شاهد.. عشرات المحتجين يحرقون مقر الديمقراطي الكردستاني في بغداد نصرة للحشد الشعبي

اقتحم عشرات المحتجين من أتباع الحشد الشعبي في العراق، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، في منطقة الكرادة وسط بغداد، وأضرموا النار في المقر.

ويأتي الاحتجاج تنديدا بتصريحات القيادي في الحزب وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري، اتهم فيها فصائل من الحشد بالوقوف وراء القصف الذي طال مطار أربيل في إقليم كردستان العراق نهاية الشهر الماضي.

وذكر شهود عيان أن المحتجين هاجموا صباح اليوم مقر الحزب واقتحموه وأضرموا النار فيه، رغم وجود العشرات من القوات الأمنية المنتشرة لحمايته.

Tonight three rocket attacks on nearby locations of #Iranian opposition close to #ErbilintAirport is yet another escalation to disrupt security in #Iraq and #IraqiKurdistan by the same groups who are attacking #USEmbassy in #Baghdad and its convoys. Actions is needed to stop it.

