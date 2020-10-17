شاهد.. عشرات المحتجين يحرقون مقر الديمقراطي الكردستاني في بغداد نصرة للحشد الشعبي

اقتحم عشرات المحتجين من أتباع الحشد الشعبي في العراق، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، في منطقة الكرادة وسط بغداد، وأضرموا النار في المقر.

ويأتي الاحتجاج تنديدا بتصريحات القيادي في الحزب وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري، اتهم فيها فصائل من الحشد بالوقوف وراء القصف الذي طال مطار أربيل في إقليم كردستان العراق نهاية الشهر الماضي.

وذكر شهود عيان أن المحتجين هاجموا صباح اليوم مقر الحزب واقتحموه وأضرموا النار فيه، رغم وجود العشرات من القوات الأمنية المنتشرة لحمايته.

Tonight three rocket attacks on nearby locations of #Iranian opposition close to #ErbilintAirport is yet another escalation to disrupt security in #Iraq and #IraqiKurdistan by the same groups who are attacking #USEmbassy in #Baghdad and its convoys. Actions is needed to stop it. — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) September 30, 2020

وكان زيباري قد طالب قبل أسبوعين في تغريدة على حسابه في تويتر "بتنظيف المنطقة الخضراء من الحشد الشعبي"، واصفا إياه بأنه "قوة خارجة عن القانون".

وعلى إثر هذه التغريدة حدثت مشادات داخل البرلمان العراقي بين نواب يؤيدون الحشد ونواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود البارزاني.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أدانت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب فيان صبري الحادثة. وقالت إن "ثقافة الحرق والسحل ما زالت موجودة لدى البعض"، مشيرة إلى أنه "بالفعل كان هناك حرق سفارات وحوادث مماثلة غيرها".

وأضافت "هذه ليست تظاهرة لأن التظاهر يجب أن يكون سلميا وفق الدستور"، محملة "فصائل غير منضبطة بالوقوف وراء هذه الأعمال"، من دون ذكر تفاصيل.

وكانت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قد اتهمت مطلع الشهر الجاري الحشد بإطلاق صواريخ على مطار أربيل حيث يتمركز جنود أميركيون.