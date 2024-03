ركاب طائرة يعيشون لحظات رعب بعد فقدان قائدها السيطرة

عاش ركاب طائرة بوينغ من طراز "787-9 دريملاينر"، لحظات من الرعب إثر فقدان قائدها السيطرة نتيجة خلل فني وهبوطها بسرعة كبيرة أثناء تحليقها من أستراليا إلى تشيلي عبر نيوزيلندا.

وهبطت الرحلة التابعة لشركة "لاتام" فجأة وبسرعة في منتصف الرحلة من سيدني إلى أوكلاند أمس الاثنين، حيث قفز بعض الركاب من مقاعدهم واصطدموا بسقف الطائرة ما تسبب بإصابة نحو 50 شخصا، أحدهم في حالة خطيرة.

ووفقا لشركة الطيران والسلطات النيوزيلندية التي عالجت المصابين، فقد تعرضت الطائرة لهزة قوية بعد قطعها حوالي ثلثي مسافة الرحلة التي استغرقت 3 ساعات، ونتيجة لذلك تم نقل 10 ركاب و3 من أفراد طاقم الطائرة إلى المستشفى.

#WATCH | Passengers and crew on an inbound flight to Auckland International Airport were thrown into the roof of the plane after a sudden loss of altitude on Monday.

