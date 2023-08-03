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بعد زواج دام 18 عاما.. رئيس وزراء كندا ينفصل عن زوجته

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو وزوجته صوفي في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث (رويترز)
3/8/2023

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته صوفي الأربعاء إنهما انفصلا، وذلك في إعلان غير متوقع وضعا به نهاية لزواجهما الذي دام 18 عاما.

وكان ترودو (51 عامًا) وصوفي غريغوار ترودو (48 عاما) قد تزوجا في مايو/أيار 2005، ولديهما 3 أطفال هم إيلا غريس (14 عاما) وزافير (15 عاما) وهادريان (6 أعوام).

وعملت صوفي ترودو مراسلة تلفزيونية قبل زواجها، وكانا يعرفان بعضهما منذ مرحلة الطفولة، والتقيا من جديد عام 2003 أثناء مباراة خيرية، وقد تمت خطبتهما وتزوجا عام 2005.

Malta Commonwealth Prime minister of Canada Justin Trudeau and his wife Sophie arrive for the CHOGM, (Commonwealth head of Government meeting) in Valletta, Malta, Friday, Nov. 27,2015. The summit is expected to deal with climate change, the threat of extremist violence and other issues. (AP Photo/Rene Rossignaud) Photo Details ID: 19727070882 Submission Date: Nov 27, 2015 10:20 (GMT) Creation Date: Nov 27, 2015 07:36 (GMT) Photographer: Rene Rossignaud Source: AP Credit: ASSOCIATED PRESS Subjects: Climate change, Environmental concerns Location: Valletta, Malta Transmission Reference: XRM105 Byline Title: str Caption Writer: RR FP Use Information: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required.
جاستن ترودو مع زوجته في اجتماع الكمونولث بمالطا عام 2015 (أسوشيتد برس)

علامات مبكرة

في السنوات الأولى بعد تولي ترودو منصبه، شوهد هو وصوفي معًا في المناسبات الاجتماعية وفي الرحلات الخارجية. وأوضح ترودو قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء أنهما واجها أزمات، حيث قال لهيئة الإذاعة الكندية في عام 2014 "زواجنا ليس مثاليًا وقد مررنا بتقلبات صعبة، ومع ذلك تظل صوفي صديقتي المفضلة وشريكتي، نحن صادقان مع بعضنا بعضا حتى عندما يكون الصدق مؤلما".

ووقفت صوفي إلى جانب زوجها في الأحداث السياسية على مدى العقد الماضي، حيث انتقل بحزبه من المركز الثالث لتشكيل حكومة في عام 2015 ، وفي استحقاقين انتخابين فاز بهما في عام 2019 و2021.

لكن لوحظ في السنوات الأخيرة غيابها عن الظهور مع زوجها، وكانت علامات التوتر واضحة على علاقتهما. وفي ذكرى زواجهما العام الماضي، قالت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد نجحنا في الأيام المشمسة والعواصف الشديدة التي لم تنته بعد، فالعلاقات الطويلة الأمد تمثل تحديًا من نواح عديدة".

سافر الاثنان إلى لندن في مايو/أيار الماضي لتتويج الملك تشارلز، وكانا معًا عندما زار الرئيس الأميركي جو بايدن كندا في مارس/آذار الماضي.

وقال ترودو على إنستغرام "نود أنا وصوفي أن نشارك حقيقة أنه بعد العديد من المحادثات الهادفة والصعبة، اتخذنا قرار الانفصال"، ونشرت هي بدورها رسالة متطابقة تقريبًا على حساب إنستغرام الخاص بها.

Liberal leader and Canadian Prime Minister Justin Trudeau and his wife Sophie Gregoire Trudeau wave to supporters after the federal election at the Palais des Congres in Montreal, Quebec, Canada October 22, 2019. REUTERS/Carlo Allegri
الزوجان ترودو يلوّحان للجمهور في كيبك بعد الانتخابات التي أجريت عام 2019 (رويترز)

بيان رسمي

وقال مكتب ترودو إن الاثنين وقعا اتفاقا قانونيا بعد أن عملا على ضمان اتخاذ جميع الخطوات القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بقرارهما الانفصال.

وكان بيير ترودو رئيس الوزراء الكندي الأسبق، والد جاستن، قد انفصل عن زوجته مارغريت عام 1977 خلال الأشهر الأخيرة في منصبه.

ونشر رئيس الوزراء الحالي مذكراته عام 2014 تحت عنوان "الأرضية المشتركة"، وذكر أن "الدراما المظلمة" في المنزل وطلاق والديه في نهاية المطاف من الأشياء التي جعلت حياته صعبة.

ويأتي الانفصال وتفكك أسرة جاستن ترودو في الوقت الذي يكافح فيه حزب ترودو الليبرالي الحاكم لمواجهة انخفاض شعبيته في استطلاعات الرأي ضد حزب المحافظين المعارض قبل الانتخابات المتوقعة قبل نهاية عام 2025.

وأعلن ترودو الأسبوع الماضي عن تعديل كبير في حكومته بهدف معلن يتمثل في تعزيز فريقه الاقتصادي قبل تلك الحملة التي تلوح في الأفق. وشمل ذلك تغيير أكثر من ثلثي دائرته السياسية المقربة، مع انضمام 7 وزراء جدد إلى مجلس الوزراء وإعادة تكليف نحو 20 وزيرا بأدوار جديدة.

المصدر : وكالات