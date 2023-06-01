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منحت لقب صاحبة السمو الملكي.. أبرز لقطات حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة رجوة

الأمير الحسين بن عبد الله وزوجته الأميرة رجوة يلوحان في أثناء مغادرتهما قصر زهران في عمان بعد عقد قرانهما (الفرنسية)
1/6/2023-|آخر تحديث: 2/6/202309:38 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أصدر الديوان الملكي الهاشمي قرارا بمنح رجوة بنت خالد آل سيف لقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، عقب عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن.

وعُقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس، وسط حضور رسمي وملكي عربي وعالمي.

شهد حفل الزفاف حضور عدد من القادة والزعماء وزوجاتهم ورؤساء الدول، وكان في مقدمة الحضور جيل زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن، والشيخة موزا بنت ناصر والدة أمير قطر، وولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والأمير وليام ولي عهد بريطانيا وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، والسيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي.

وحضر الحفل الغنائي المصاحب لحفل الزفاف كل من المطرب السعودي محمد عبده والفنان الأردني عمر عبد اللات، وقدما عملا غنائيا مشتركا بينهما، من لحن عمر العبد اللات ومن كلمات الشاعر صالح الشادي وتوزيع أيمن عبد الله.

تهاني نجوم الفن العربي

وتقدم عدد من الفنانين العرب بالتهاني والدعوات للعروسين، إذ كتبت المطربة الإماراتية أحلام عبر حسابها على تويتر "ألف مبروك جلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين وجلالة الملكة رانيا العبد الله على زفاف سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني وعروسه السيدة رجوة بنت خالد آل سيف.. حفظكم الله وأسعدكم مع تمنياتي لهم بدوام الحب و السعادة".

كذلك كتب المطرب اللبناني راغب علامة مجموعة من التغريدات، عبر حسابه الرسمي على تويتر، يهنئ فيها الأمير الحسين والعائلة الملكية الهاشمية بالزفاف، وعبّر عن امتنانه بالمشاركة في مراسم الحفل، مضيفا وسم #نفرح_بالحسين في المقدمة التعريفية لحسابه على تويتر.

كما هنأت الفنانة المصرية شريهان عبر حسابها على تويتر العروسين بالزفاف.

فستان الأميرة رجوة

لفتت الأميرة رجوة الأنظار بفستان للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، بينما ارتدى ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله البدلة العسكرية المستوحاة من طراز البدلة التي ارتداها والده الملك عبد الله خلال زفافه من الملكة رانيا.

وارتدت الأميرة رجوة قبل أيام فستان الحناء المطرز بالخيوط الذهبية، مزينا بعبارة "أراك، فتحلو لدي الحياة"، للمصممة السعودية هنيدة الصيرفي.

 

المصدر : الجزيرة