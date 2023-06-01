منحت لقب صاحبة السمو الملكي.. أبرز لقطات حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة رجوة

أصدر الديوان الملكي الهاشمي قرارا بمنح رجوة بنت خالد آل سيف لقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، عقب عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن.

وعُقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس، وسط حضور رسمي وملكي عربي وعالمي.

شهد حفل الزفاف حضور عدد من القادة والزعماء وزوجاتهم ورؤساء الدول، وكان في مقدمة الحضور جيل زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن، والشيخة موزا بنت ناصر والدة أمير قطر، وولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والأمير وليام ولي عهد بريطانيا وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، والسيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي.

وحضر الحفل الغنائي المصاحب لحفل الزفاف كل من المطرب السعودي محمد عبده والفنان الأردني عمر عبد اللات، وقدما عملا غنائيا مشتركا بينهما، من لحن عمر العبد اللات ومن كلمات الشاعر صالح الشادي وتوزيع أيمن عبد الله.

تهاني نجوم الفن العربي

وتقدم عدد من الفنانين العرب بالتهاني والدعوات للعروسين، إذ كتبت المطربة الإماراتية أحلام عبر حسابها على تويتر "ألف مبروك جلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين وجلالة الملكة رانيا العبد الله على زفاف سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني وعروسه السيدة رجوة بنت خالد آل سيف.. حفظكم الله وأسعدكم مع تمنياتي لهم بدوام الحب و السعادة".

الف مبروك للعائلة الهاشمية #نفرح_بالحسين من #دار_زايد 🇦🇪 الى الاردن الحبيب 🇯🇴

ألف مبروك جلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين و جلالة الملكة رانيا العبدالله على زفاف سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني و عروسه السيدة رجوة بنت خالد آل سيف .. حفظكم الله و أسعدكم مع تمنياتي… pic.twitter.com/aW4AwkOKqf — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) June 1, 2023

كذلك كتب المطرب اللبناني راغب علامة مجموعة من التغريدات، عبر حسابه الرسمي على تويتر، يهنئ فيها الأمير الحسين والعائلة الملكية الهاشمية بالزفاف، وعبّر عن امتنانه بالمشاركة في مراسم الحفل، مضيفا وسم #نفرح_بالحسين في المقدمة التعريفية لحسابه على تويتر.

#نفرح_بالحسين 🇯🇴

كانت ليلة مُميّزة جداً ومن العمر وستبقى خالدة في التّاريخ.

شرف عظيم لي مُشاركتي بإحياء فرح سموّ #ولي_العهد #الأمير_الحسين مع أهدائي أغنية نفرح بالحسين الى الشّعب الأردني العظيم والشّعب العربي.

سعيد جداً بتفاعل الجمهور العظيم و الف مبروك للعائلة الملكيّة الهاشميّة… pic.twitter.com/xYn29F0cXv — RaghebAlama (@raghebalama) May 31, 2023

كما هنأت الفنانة المصرية شريهان عبر حسابها على تويتر العروسين بالزفاف.

مبارك حفيد الملك الراحل العظيم الحسين بن طلال، مبارك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني و جلالة الملكة رانيا العبدالله زفاف عريس الأردن و فرحة الوطن صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد .. و الف مبروك للعائلة الملكيّة الهاشميّة وعروسته الفاضلة الأنسة رجوة آل… pic.twitter.com/EL99bl9oeO — Sherihan (@Sherihan) June 1, 2023

فستان الأميرة رجوة

لفتت الأميرة رجوة الأنظار بفستان للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، بينما ارتدى ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله البدلة العسكرية المستوحاة من طراز البدلة التي ارتداها والده الملك عبد الله خلال زفافه من الملكة رانيا.

وارتدت الأميرة رجوة قبل أيام فستان الحناء المطرز بالخيوط الذهبية، مزينا بعبارة "أراك، فتحلو لدي الحياة"، للمصممة السعودية هنيدة الصيرفي.