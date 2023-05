"خطوة تاريخية".. ولاية "نيوجيرسي" الأميركية تحتفي بالتراث الإسلامي في يناير من كل عام

أعلن فيل مورفي حاكم ولاية نيوجيرسي الأميركية شهرَ يناير/كانون الثاني من كل عام شهرا للاحتفاء بالتراث الإسلامي، تكريما لمساهمات الجالية المسلمة في الولاية، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية".

وأعلن الحاكم مورفي، أول أمس السبت، عن هذا الإجراء، حيث أرفق صورا على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي لتوقيعه على الإعلان داخل مقرّه الرسمي وسط حضور شخصيات مسلمة، في فعالية هدفت للاحتفال أيضا بعيد الفطر.

وكتب مورفي "احتفال عظيم آخر بنهاية شهر رمضان. يسعدني اليوم الإعلان عن تخصيص شهر يناير (كانون الثاني) شهرا للتراث الإسلامي لتسليط الضوء على غنى تاريخ وثقافة المسلمين الأميركيين ومساهماتهم في جميع أنحاء ولاية نيوجيرسي وفي جميع أنحاء أمتنا".

Another great celebration of the end of Ramadan at @DrumthwacketNJ!

Today, I was proud to designate January as Muslim Heritage Month to shine a light on the rich history, culture, and contributions of Muslim Americans across New Jersey and throughout our nation. pic.twitter.com/8peECwTjT9

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) April 30, 2023