لاس فيغاس تفتتح أكبر مبنى كروي في العالم

افتتحت مدينة لاس فيغاس الأميركية أول أمس السبت أكبر مبنى كروي عملاق في العالم مغطى بأكمله بشاشات "إل إي دي" بلغ عددها 16 ألف شاشة، وبمساحة 54 ألف متر مربع.

وأعطت الشاشات المحيطة بالجمهور -والتي كانت مصحوبة بـ167 ألف مكبر صوت- تجربة بصرية سمعية استثنائية، وأضافت إليها الروبوتات الـ5 الشبيهة بالبشر والتي استقبلت الزائرين إبهارا متميزا.

This is the inside of The Las Vegas Sphere 🤯 pic.twitter.com/CzXSUa6pQ0

— Censored Men (@CensoredMen) September 30, 2023