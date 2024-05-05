مع اقتراب الصيف ودخول موسم الإجازات.. تذكر آداب الشاطئ وقواعده

مع اقتراب فصل الصيف، تستعد الكثير من العائلات لاستغلال الإجازة السنوية في تنظيم عطلات شاطئية والاستمتاع بالبحر والشمس والحصول على بعض الراحة والاسترخاء.

ومع الحماس المتزايد للعطلة السنوية، ينسى البعض أن هناك قواعد وآدابا لا بد من مراعاتها على الشاطئ لضمان أقصى قدر من المتعة لأفراد الأسرة وللآخرين من رواد الشاطئ.

ما أهمية القواعد والحدود؟

في فصل العطلات، يظن البعض أن القواعد قد تتعطل أيضا أو تأخذ قسطا من الراحة! لكن الخبير في آداب السلوك، توماس بي فارلي، اعتبر أن سلوك الشخص واتباعه القواعد والآداب يشكل الفارق الأساسي بين عطلة مريحة وعطلة أخرى مرهقة.

فارلي قال في مقال نشره على موقع "مارثا ستيورات"، إن من الضروري أن يهتم الناس بآداب الشاطئ عندما يذهبون للتصييف. واعتبر أن الالتزام بها يمنح المصيف عطلة مريحة وهادئة له ولرواد الشاطئ الآخرين، تحرره من الضغوط التي يتعرض له طوال العام في العمل والالتزامات الأخرى.

وأضاف، "نحن جميعا بحاجة إلى فترة راحة ونذهب إلى الشاطئ للاسترخاء، حتى لا نتعرض لمزيد من التوتر".

آداب الشاطئ

هناك عدد من القواعد والآداب التي يجب أن يتبعها رواد الشواطئ ليستمتع بالبحر دون إزعاج الآخرين، من تلك القواعد: