للعطور تاريخ صلاحية.. كيف تكتشفها وتطيل مدتها؟

يتباهى عشاق العطور بتنظيم عبوات وزجاجات العطر بأشكالها وأحجامها المختلفة فوق طاولة الزينة، غير منتبهين بتأثير الضوء على جودة العطر ومدى صلاحيته، كذلك يشاع أنه كلما طالت فترة بقاء العطر زاد تركيزه، فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟ وهل تنتهي صلاحية العطور؟

العمر الافتراضي للعطور

لسوء الحظ، كل العطور تفسد ولها فترة صلاحية، رغم أن شركات التصنيع لا تسجل تاريخ انتهاء الصلاحية بشكل واضح على الغلاف، وتكتفي بطبع "باتش نمبر" وهو مجموعة من الرموز والأرقام يمكن من خلالها تحديد تاريخ إنتاج العطر، ويوضع في الأساس لمساعدة الشركات المصنعة ومراقبي الجودة لسحب أي عبوات تالفة من الأسواق.

تقول خبيرة العطور، سيرانو ماكلين -لموقع "ساوثرن ليفينج"- إن معظم أنواع العطور تتمتع بفترة صلاحية طويلة تصل إلى 3 سنوات، تبدأ مع فتح قارورة العطر، إذ إنه بمجرد رش العطر يدخل الهواء إلى القارورة مما يؤدي إلى أكسدة العطر مع مرور الوقت.

وتختلف فترة الصلاحية من عطر إلى آخر اعتمادا على المكونات والظروف التي يتم حفظه فيها، ووفق ماكلين، فإن العطور التي تحتوي على زيوت الحمضيات الأساسية مثل زيت الليمون والغريب فروت أو الأزهار الطبيعية مثل البرغموت أو الورد تنتهي صلاحيتها بشكل أسرع من تلك التي تحتوي على مكونات مثل المسك، كذلك فإن الروائح الخشبية لديها قدر من الثبات الكيميائي وأكثر مقاومة للتأكسد، ولهذا تظل صالحة للاستخدام حتى بعد مرور 3 سنوات.

ونقلا عن موقع "إنستايل" يضيف خبير تصنيع العطور جاك هوكلير أن زجاجة العطر يمكن أن تدوم صلاحيتها لعقود من الزمن إذا لم يتم فتحها وظلت محكمة الغلق، ويعتمد ذلك على التركيب الكيميائي وكذلك ظروف التخزين والحفظ في مكان بارد جاف ومظلم، وأضاف "لقد أتيحت لي فرصة تقييم زجاجة عطر لم يتم فتحها منذ الثمانينيات وكانت جيدة تماما".

وأشار هوكلير إلى أن العمر الافتراضي للعطور بات يمتد لفترات أطول من ذي قبل، بعد أن اتجه العديد من مصنعيها لاستخدام المثبتات ومرشحات الأشعة فوق البنفسجية التي تجعل جزيئات العطر أقل حساسية للأكسدة، ووفق هوكلير "قد تتاح لك فرصة اقتناء مجموعة متنوعة من العطور في آن واحد ويتم استخدامها في مناسبات مختلفة، غير أنه ينبغي الانتهاء من زجاجة العطر قبل البدء في استخدام أخرى".

علامات انتهاء صلاحية العطر

توضح خبيرة العطور أن الرائحة واللون مهمان للتأكد من انتهاء الصلاحية، فإذا اختلفت الرائحة عما كانت عليه عند شراء العطر أو انبعثت منه رائحة غير مقبولة أو كريهة بعض الشيء أو إذا فقد بريقه أو تغير لونه، فهذه كلها علامات تشير إلى فساد العبوة، ووفق ماكلين "معظم العطور إما عديمة اللون أو ذات لون أصفر فاتح، وبمجرد أن تتغير جزيئات العطر ويفقد صلاحيته يبدو أغمق أو يأخذ لونا برتقاليا".

وينقل موقع "ميك آب" مجموعة من علامات انتهاء صلاحية العطر كالآتي:

تغير رائحته: إذا تبدلت رائحة عطرك إلى الحمضية أو المعدنية فمن المحتمل أن تكون صلاحيته قد انتهت، أما إذا تحول إلى رائحة الخل، فينبغي التخلص منه على الفور.

إذا تبدلت رائحة عطرك إلى الحمضية أو المعدنية فمن المحتمل أن تكون صلاحيته قد انتهت، أما إذا تحول إلى رائحة الخل، فينبغي التخلص منه على الفور. التبلور: إذا ظهرت بلورات صغيرة على زجاجة العطر، فقد حان وقت التخلص منه. وبشكل عام، كلما زاد حجم الهواء في زجاجة العطر قلت جودة رائحة العطر ومعدل ثباته بسبب التفاعل الكيميائي بين مكونات العطر والأكسجين، لذا لا يؤيد الخبراء فكرة الاحتفاظ بالقطرات الأخيرة من عطرك المفضل لمناسبة خاصة بعد سنة أو أكثر.

إذا ظهرت بلورات صغيرة على زجاجة العطر، فقد حان وقت التخلص منه. وبشكل عام، كلما زاد حجم الهواء في زجاجة العطر قلت جودة رائحة العطر ومعدل ثباته بسبب التفاعل الكيميائي بين مكونات العطر والأكسجين، لذا لا يؤيد الخبراء فكرة الاحتفاظ بالقطرات الأخيرة من عطرك المفضل لمناسبة خاصة بعد سنة أو أكثر. لم يعد شفافا: إذا كان عطرك ذا لون ذهبي شفاف ثم أصبح غائما أو معتما، فهذه علامة أخرى على انتهاء صلاحيته. تحول لونه: هناك بعض العطور التي يتغير لونها مع تعرضها للضوء فيتحول اللون الوردي إلى الخوخي (في المنتصف بين الوردي والبرتقالي) وهذا طبيعي، لأن الصبغة الحمراء تميل إلى التلاشي بشكل أسرع، أما إذا كان عطرك ذا لون ذهبي ثم تبدل إلى الأخضر فهذا دليل على انتهاء صلاحيته، ولا سيما مع تغير الرائحة.

إذا كان عطرك ذا لون ذهبي شفاف ثم أصبح غائما أو معتما، فهذه علامة أخرى على انتهاء صلاحيته. تحول لونه: هناك بعض العطور التي يتغير لونها مع تعرضها للضوء فيتحول اللون الوردي إلى الخوخي (في المنتصف بين الوردي والبرتقالي) وهذا طبيعي، لأن الصبغة الحمراء تميل إلى التلاشي بشكل أسرع، أما إذا كان عطرك ذا لون ذهبي ثم تبدل إلى الأخضر فهذا دليل على انتهاء صلاحيته، ولا سيما مع تغير الرائحة. تهيج بشرتك: إذا حدث تهيج للجلد بعد استخدام العطر أو ظهرت أي ردود أفعال تحسسية، ينبغي البحث عن رمز PAO (أي الفترة بعد الفتح) أسفل الزجاجة لمعرفة المدة المقدرة لبقاء العطر صالحا بعد الفتح.

إطالة مدة صلاحية العطر

وفق خبراء العطور فإن الضوء والحرارة والرطوبة هم الأعداء الحقيقيون لأي عطر، ويقدم موقع "بيردي" المتخصص في الصحة والجمال مجموعة من النصائح لتخزين العطور بشكل صحيح، وحتى تدوم فترة أطول، ومنها: