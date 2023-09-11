كيف تنجو من الوقوع في فخ الصداقة المزيفة؟

تعتبر الصداقة من أجمل العلاقات وأرقاها، وهي حاجة ضرورية للإنسان في كل مراحل حياته، وتوفر مساحة خاصة تجمع بين شخصين أو أكثر، وفق روابط الاحترام والاهتمام المتبادل.

وحفل التراث العالمي والعربي بأقوال وحِكَم عن الصداقة الحقيقية، بوصفها منحة من الله تعالى للإنسان، ومن أجملها مقولة الكاتب والفيلسوف الفرنسي فولتير (1694 –1778) "أيتها الصداقة لولاكِ لكان المرء وحيدًا، وبفضلك يستطيع المرء أن يضاعف نفسه، وأن يحيا في نفوس الآخرين"، فالصديق امتداد لحياتك وسيرتك وذكرياتك.

ويذهب الأديب اللبناني جبران خليل جبران (1883-1931) للحديث عن عمق الصداقة وأهميتها بمقولته "إذا صمت صديقك ولم يتكلم فلا ينقطع قلبك عن الإصغاء له؛ لأن الصداقة لا تحتاج إلى الألفاظ والعبارات".

وفقدان صديق يعني فقدان قطعة من الروح، خاصة في حال كان الصديق من مرحلة الطفولة أو الشباب. ورغم أن الصداقة تعد من أهم العلاقات التي يستمد منها الفرد الشعور بالسعادة والتمتع بالصحة، فإن هناك بعض الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم أصدقاء حقيقيون، ولكنهم في الحقيقية مزيفون، فكيف تكتشف "الصديق المزيف"؟





5 طرق للتعرف على الأصدقاء المزيفين

تقول الكاتبة ناتاليا نينغثوجام في مقال بموقع "هيلث شوتس"، إن الأصدقاء المزيفين ليسوا أولئك الذين يتظاهرون بأنهم أصدقاؤك فقط، لكنهم أيضا لا يهتمون حقا برفاهيتك أو يضعون مصالحك في الاعتبار، مبينة أنهم قد يكونون غير صادقين أو انتهازيين أو مهتمين فقط بالاستفادة من "الصداقة".

واستعرضت الكاتبة طرقًا وعلامات لمعرفة ما إذا كان أصدقاؤك مزيفين، أهمها:

عدم وجود اهتمام حقيقي: أفادت الكاتبة بأن الأصدقاء المزيفين يظهرون القليل من الاهتمام بحياتك أو مشاعرك أو مخاوفك؛ حيث إنهم غالبا ما يتحدثون عن أنفسهم فقط، فالأمر عندهم يتعلق فقط بـ"أنا ونفسي وأنا". الدعم المشروط: ونقلت الكاتبة عن الخبراء قولهم إن الأصدقاء المزيفين يقدمون الدعم فقط عندما يفيدهم ذلك، لكنهم يغيبون أثناء التحديات. الطاقة السلبية: يجلب الأصدقاء المزيفون السلبية أو الدراما أو النقد إلى حياتك بدلا من المشاعر الإيجابية. خيانة الأمانة: الأصدقاء المزيفون قد يفشون أسرارك للآخرين؛ حتى لو طلبت منهم عدم القيام بذلك، وقد يتحدثون خلف ظهرك أو يكسرون ثقتك. عدم المعاملة بالمثل: وأكدت الكاتبة أن الصداقات الحقيقية تتضمن الأخذ والعطاء، أما الأصدقاء المزيفون فيؤمنون فقط بالأخذ دون رد أي شيء.





طرق للتعامل مع الأصدقاء المزيفين

وتشدد الكاتبة على الاعتماد على الأصدقاء الحقيقيين أو العائلة أو المعالج بعد قطع العلاقات مع الأصدقاء المزيفين تدريجيا، وذلك للحصول على الدعم العاطفي، كما يجب عليك إعطاء الأولوية لرفاهيتك من خلال القيام بكل ما يجلب لك السعادة. وتقدم الكاتبة بعض النصائح للتعامل مع الأصدقاء المزيفين بمجرد اكتشافهم:

تقييم العلاقة: حدد تأثير سلوكهم على صحتك وقيمه وما إذا كانت الصداقة تستحق الاستمرار. ضع الحدود: ضع حدودا حتى تتمكن من حماية نفسك من تأثيراتهم ومطالبهم السلبية. التواصل: إذا كنت تشعر بقدرتك على ذلك؛ قم بإجراء محادثة صادقة معهم حول مخاوفك ومشاعرك. إعطاء الأولوية للصداقات الحقيقية: لا يمكن أن تكون دائرة أصدقائك مليئة بالأشخاص المزيفين؛ لذا ركز على تعزيز العلاقات مع أولئك الذين يهتمون بك حقا. المسافة التدريجية: ابتعد ببطء عن الأصدقاء المزيفين لتقليل تأثيرهم على حياتك. وتذكر أنك بحاجة إلى أصدقاء حقيقيين وصادقين.





5 طرق للتمييز بين الأشخاص الحقيقيين والمزيفين

يصعب أحيانا تمييز الشخص الحقيقي عن المزيف، نظرا لأن كلا منهما يتحلى بسمات متشابهة. ولكن تعلُّم كيفية التمييز بين الأشخاص الحقيقيين والمزيفين يتطلب بعض الدروس من الحياة؛ ليتمكن المرء من تجنب الوقوع في فخ الصداقات المزيفة.

وفي هذا الصدد تستعرض الكاتبة شيري هيرد في تقرير نشره موقع "لورنينغ مايند" الأميركي أبرز الطرق التي يمكنك اتباعها للتمييز بين هذين النوعين من الأشخاص: